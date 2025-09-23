El llamativo video de Cami Mayan ante el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres con la llegada de su primera hija. La pareja recibió a la pequeña en Inglaterra, y, aunque el parto estaba previsto para el 26 de septiembre, se supo que la bebé decidió adelantarse unos días. Hasta el momento, ni el campeón del mundo ni su pareja se pronunciaron públicamente sobre la noticia, pero lo que sí generó repercusión inmediata fue la reacción de Cami Mayan, exnovia del futbolista.

Cabe recordar que en diciembre de 2022, Alexis Mac Allister puso fin a su relación de cinco años con Camila Mayan, con quien compartía su vida en Europa. Poco tiempo después, confirmó su romance con Ailén Cova, su amiga de la infancia, mientras Mayan regresaba a la Argentina y decidía iniciar acciones legales para reclamar una compensación económica. Según explicó la influencer, buscaba ser recompensada por los años en que, por lo que aseguró, dejó en pausa su propio desarrollo profesional para acompañar al futbolista en su carrera. Además, señaló que varios de sus objetos personales quedaron en la vivienda que compartían en Inglaterra y, aunque Mac Allister le prometió enviarlos, nunca cumplió con la entrega.

El video que compartió Cami Mayan luego de que se conoció la noticia del nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister (Captura: Instagram @camimayan)

Ahora, tras darse a conocer el nacimiento de la primera hija del campeón del mundo, la influencer decidió compartir un llamativo video en sus redes sociales. En él se la ve bailando junto a Lucas Spadafora, su compañero de Patria y Familia, por Luzu TV, y escribió: “No sé qué es este video, pero mañana hacemos un Rex”, en referencia a la presentación del programa en el Gran Rex, donde llevarán adelante un espectáculo especial.

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el curioso nombre que eligieron para su bebé

Pese a que por el momento ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente, el nacimiento de la pequeña durante la jornada de este martes es un hecho. “Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova”, anunció el periodista Guido Záffora en Las mañanas con Andino (TV Pública) y reveló que la información fue confirmada por la familia. “Se llama Alaia. Acaba de nacer en Inglaterra”, añadió, dando a conocer el tierno nombre elegido por la pareja.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez (Foto: Instagram @ailencova)

La llegada de la bebé era inminente y, por ese motivo, Alexis Mac Allister no pudo asistir el lunes 22 de septiembre a la ceremonia del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, donde estaba nominado por su desempeño durante la temporada 2024/2025.

Antes de la gala, el futbolista explicó su ausencia mediante una foto en sus historias de Instagram. “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió. Finalmente, el argentino quedó en la posición número 22 y el ganador fue el francés Ousmane Dembélé, mientras que el motivo de su ausencia se vinculó al inminente nacimiento de su hija.

La noticia de la dulce espera se había dado a conocer públicamente en marzo, cuando en LAM (América TV) se reveló que Ailén Cova estaba embarazada de tres meses. Poco después, la pareja compartió un emotivo video para confirmarlo, mostrando el momento en que realizaron la prueba de embarazo, la reacción al resultado positivo y su visita al médico para la primera ecografía. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito”, comentaron en la publicación. Con el tiempo, fueron revelando más detalles, como que esperaban una niña, y Cova compartió en redes cómo su hija crecía en su panza hasta llegar al esperado nacimiento.