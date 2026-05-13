Pampita se habría reconciliado con Martín Pepa a una semana de anunciar la separación

A menos de una semana de que Carolina ‘Pampita’ Ardohain confirmara a la prensa su separación de Martín Pepa, la pareja habría decidido reconciliarse una vez más. La noticia fue confirmada por Intrusos (América TV), cuando la modelo llegó a una entrevista acompañada por el polista, quien habría viajado al país para discutir bien sus diferencias y llegar a un acuerdo.

“Llegó con Martín Pepa a hacer su ciclo de entrevistas. Fue una sorpresa que haya ingresado con él”, aseguró Alejandro Castelo, movilero del programa de espectáculos. Además, según sumó, durante el transcurso de la grabación el deportista se habría mostrado muy a gusto mientras esperaba a su enamorada.

Pampita y Pepa habrían terminado su relación por teléfono (Foto: Redes Sociales)

A esta información, Yanina Latorre sumó en SQP (América TV) que Pepa habría viajado a la Argentina tras sentirse muy culpable por haber terminado la relación mediante una llamada telefónica. “Él la acompañó a Infobae, tomaron café, estaba cuando la maquillaban como si no hubiera pasado nada. Él estaba en Londres cuando cortaron. Cortaron por teléfono. Y ella confirmó la separación”, explicó la conductora.

“El pibe volvió y tuvieron una charla de todo lo que pasó, pero a mí no me consta que hayan vuelto. Las amigas de Pampita piensan que no va a terminar bien este tema de la distancia. Como que van y vienen”, agregó Latorre.

Yanina Latorre reveló cómo fue la reconciliación de Pampita y Pepa

El conflicto central que habría tenido la pareja estaría vinculado con la distancia, según reveló la propia modelo en una entrevista previa a LAM (América TV). “Sí, bueno, es algo importante, ¿no? La distancia no la podemos negar. Pero nada, está todo bien, la mejor", se sinceró con Ángel de Brito; y, a su vez, desmintió los rumores de infidelidad: “No ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”.

¿Por qué se habían separado Pampita y Pepa en 2025?

Esta no es la primera vez que Pampita y Pepa tienen diferencias; a mediados de julio de 2025 la pareja también se distanció por un mes. En ese tiempo, Pampita aprovechó para realizar un viaje al sur con sus hijos y luego a Tailandia con una reconocida marca de joyas. Sin embargo, debido a un amigo en común, volvieron a intercambiar mensajes con el polista y descubrieron que se extrañaban muchísimo.

“Veníamos hablando, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar y nos habíamos extrañado mucho”, sostuvo la modelo en aquel entonces, convencida de que podrían darse otra oportunidad.