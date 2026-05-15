Wanda Nara mostró la intimidad del final del rodaje de su película en medio de los rumores de romance con Agustín Bernasconi

Wanda Nara atraviesa un gran momento a nivel profesional. El lunes 11 de mayo estrenó Triángulo amoroso, la serie vertical de Telefe, que la tiene como coprotagonista junto a Maxi López, y pasó las últimas tres semanas en Montevideo, Uruguay, para grabar ¿Querés ser mi hijo?, película que marcará su debut como actriz de cine. Mientras a su alrededor resonaba su separación de Martín Migueles y los rumores de romance con su compañero de elenco, Agustín Bernasconi, la conductora se enfocó en el rodaje, que llegó a su fin el jueves 14 de mayo. Fiel a su estilo, compartió en Instagram su emoción por culminar el proyecto y la despedida de sus compañeros.

“Último día en mi motorhome. Los voy a extrañar”, escribió Wanda Nara en una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram. Se la pudo ver en su camarín móvil mientras se preparaba con sus estilistas y los productores para una escena en un ambiente distendido y relajado, mientras escuchaban música, bailaban y se divertían. Por supuesto que no dudaron en sacarse fotos para rememorar la experiencia.

Wanda Nara compartió imágenes del final del rodaje de ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay (Foto: Instagram @wanda_nara)

Incluso cuando finalizaron el rodaje, que ese día se realizó en exteriores, todo el equipo, desde el director hasta el elenco, los productores y técnicos, se juntaron para hacer una foto grupal. “Fin. Gracias a todos ustedes”, escribió emocionada, al despedirse de las personas con las que trabajó durante las últimas semanas. “Los amo”, agregó, feliz de cerrar la primera parte del proyecto.

La película se rodó en Montevideo, Uruguay y está protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Instagram @wanda_nara)

¿Querés ser mi hijo? es una remake de un film mexicano de 2023 del mismo nombre. Sigue a Lucía [Nara], una mujer de 40 años que, tras separarse, vuelve a su departamento de soltera y conoce a Javier [Bernasconi], su vecino de 23 años, y le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Pero, a partir de esta mentira que arman, los sentimientos afloran y surge un amor con una diferencia de edad de 20 años. Está protagonizada por Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, y dirigida por Hernán Guerschuny. Si bien todavía no tiene fecha de estreno, se estima que podría ser a fin de año.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en pleno rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? (Foto: Instagram @wanda_nara)

Justamente, en los últimos días surgieron fuertes rumores de romance entre los protagonistas de la película. Esta semana Yanina Latorre dijo en Sálvese quien pueda (América TV) que Wanda habría estado con Bernasconi en Uruguay. “Ahí empezaron los quil***s con [Martín] Migueles, cuando él se enteró de que iban a estar juntos después del filtreo que tuvieron. Me dicen que quedó esa calentura, de las fotos y los mensajes. Eso lo enojó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar”, expresó y agregó: “Parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después se fueron al cuarto de hotel”.

Agustín Bernasconi negó los rumores de romance con Wanda Nara pero luego eliminó el mensaje (Foto: X)

La respuesta de Bernasconi no se hizo esperar. “¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, escribió a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV. Asimismo, en su perfil lanzó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”. Sin embargo, momentos después los mensajes fueron eliminados, algo que no pasó desapercibido.