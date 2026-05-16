El actor que alcanzó la fama a los 23, se alejó de Hollywood por amor y a los 54 rompió un récord soñado

Noah Wyle es el ejemplo de que tarde o temprano todo llega. A veces hay que alejarse y soltar para tener —en su caso, 30 años después— un regreso triunfal y hasta histórico. Cuando tenía 23 años, irrumpió en la escena con su personaje del doctor John Carter en ER Emergencias (ER) y, a pesar de que captó la atención de la audiencia, quedó un poco en la sombra de George Clooney. Tenía todo para abrirse paso en Hollywood, pero —por elección propia u obra del destino— su carrera solo se asoció a este único proyecto, la mayor pesadilla de cualquier intérprete. Pero, en lugar de rechazar este encasillamiento, cuando estuvo listo decidió usarlo a su favor, aceptarlo y resignificarlo. Y los hechos demuestran que fue, sin lugar a duda, la mejor decisión que pudo haber tomado. Hoy, a los 54 años, protagoniza una de las series más galardonadas y exitosas de los últimos años, rompió un prestigioso récord de Hollywood y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Quién dijo que las segundas partes no son buenas?

ER Emergencias caminó para que Dr. House, Grey’s Anatomy, New Amsterdam y The Good Doctor pudieran correr. Ambientada en el ficticio Cook County General Hospital de Chicago, la serie creada por Michael Crichton, emitida entre 1994 y 2009 y cuyas 15 temporadas se pueden ver en Netflix y HBO Max, encontró la fórmula del éxito al mezclar diagnósticos médicos, internaciones, consultas y cirugías con romances, amistades, secretos y, sobre todo, mucho drama. En ese momento, un tal George Clooney, de 33 años, y un desconocido Noah Wyle, de 23, se convirtieron en estrellas por sus papeles del carismático y seductor médico pediatra Doug Ross y el tímido y talentoso residente John Carter. La dupla fue tan icónica que hasta hicieron una participación especial en el episodio 17 de la primera temporada de Friends, una gran hazaña en aquellos tiempos. Aunque arrancaron con cierta igualdad de condiciones y se volvieron grandes amigos, en el medio sus carreras tomaron rumbos bastante diferentes.

A los 23 años, Noah Wyle interpretó por primera vez al Dr. Carter en la serie ER Emergencias (Foto: Instagram @therealnoahwyle)

Clooney dejó la serie al final de la quinta temporada para dedicarse de lleno al cine. Y es que por ese entonces ya se había puesto el traje de Batman en la película de Joel Schumacher de 1997 y había experimentado lo que era ser protagonista en Del crepúsculo al amanecer (From Dusk Till Dawn). Su decisión fue acertada porque, aunque nunca se lo podrá desvincular del todo del Dr. Ross —al cual volvió a interpretar en participaciones especiales de la serie—, le sacó provecho a su popularidad y pasó a ser uno de los actores y productores más aclamados de Hollywood. Sin embargo, su coprotagonista no tuvo la misma suerte.

Noah Wyle en ER Emergencias

Tras la salida de Clooney, Wyle asumió un rol de liderazgo en ER. Aunque carecía de experiencia, entre 1995 y 1999 recibió cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro como actor de reparto, pero se quedó con las manos vacías. Eso, sumado a las exigencias del trabajo y la necesidad de priorizar su vida personal tras el nacimiento de su hijo Owen, fruto de su relación con su primera esposa Tracy Warbin, lo llevó a sacarse el estetoscopio en 2005. En una entrevista con The Hollywood Reporter aseguró que fue un “divorcio con derecho a visita” porque no quería despedirse, según dijo, del “mejor trabajo” y “la mejor experiencia” que tuvo y, de hecho, tras su salida hizo algunas participaciones especiales.

En 1994, George Clooney y Noah Wyle se pusieron por primera vez en la piel de los doctores Doug Ross y John Carter (Foto: IMDb)

De rechazar un papel icónico del cine a desestimar una propuesta de George Clooney

Además del deseo de pasar más tiempo en casa, Wyle sentía una necesidad vital de dejar de ser el Dr. Carter, algo más que lógico si se tiene en cuenta que lo interpretó durante más de una década. En los años siguientes protagonizó la serie de ciencia ficción Falling Skies (2011-2015), estuvo en The Librarians (2014) y en 2021 volvió al ruedo con Leverage: Redemption. No obstante, al público le costó verlo en otro tipo de personajes en la pantalla chica y su carrera en el cine tampoco logró despegar.

Si bien el “qué hubiese pasado si…” es un interrogante que nunca tendrá respuesta, sí permite especulaciones. Hubo un momento crucial en la carrera del californiano que pudo haberlo cambiado todo. Antes de que un joven e inexperto Matt Damon interpretara al soldado Ryan y saltara al estrellato, Steven Spielberg tenía a otro actor en mente para Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan). Wyle era su primera opción, pero sorpresivamente se encontró con una respuesta negativa de su parte.

En 2014 el actor protagonizó la serie The Librarians (Foto: IMDb)

“Me ofrecieron el papel del soldado Ryan, pero no pude hacerlo. Hubo un montón de proyectos que, en retrospectiva, casi me alegro de no haber hecho porque esos actores que quedaron con el papel tenían lo que se necesitaba”, admitió en el pódcast Still Here Hollywood de Steve Kmetko. ¿Qué hubiese sido de la carrera de Wyle si hubiese aparecido en una de las películas más aclamadas de la historia? ¿Habría logrado despegar en el cine? Aunque estas preguntas nunca tendrán respuesta, lo que sí se sabe es que el interés del director por trabajar con él era tan grande que también le ofrecieron el personaje del cabo Timothy Upham, integrante del escuadrón liderado por el capitán Miller (Tom Hanks). Ante su rechazo, se lo otorgaron a Jeremy Davies. “Estuvo fenomenal. No puedo imaginarme hacer algo ni siquiera cercano a eso”, destacó Wyle.

No está del todo claro el motivo por el cual Wyle rechazó, según sus propias revelaciones, varios papeles. Reconoció que el propio George Clooney, con quien hasta la actualidad tiene una muy buena relación, lo convocó para hacer Buenas noches, buena suerte (Good Night, and Good Luck), la cual él mismo escribió, dirigió y protagonizó y con la que recibió su primera nominación al Oscar. “No pude salir del jardín y hacerlo”, justificó.

La vuelta al hospital y el reconocimiento (con bombos y platillos) que por fin llegó

A esta altura es difícil saber si el curso de la carrera de Wyle dependió de sus elecciones o de las de terceros. Quizás una parte suya sabía que nunca iba a poder descolgarse el estetoscopio. El público quería verlo en ese papel y fue por eso que, 16 años después del final de ER, consideró que era el momento oportuno de volver a ponerse el ambo. En 2025 se puso en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt (HBO Max), una serie creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, quienes también fueron productores de ER. Está ambientada en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Center y cada episodio narra lo que sucede en una hora de jornada laboral.

Desde 2025, Wyle interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt (Foto: HIBO Max)

El actor reconoció que durante mucho tiempo no quiso hacer nada relacionado con el género médico por “razones obvias”, pero cuando regresó al hospital, la sensación fue la de “volver” a la escuela. “Fue como recoger un instrumento que no había tocado en 15 años y descubrir que mis dedos aún sabían dónde estaban las notas”, le dijo a People. ¿Qué lo impulsó a volver al ruedo? La necesidad de visibilizar el trabajo del personal de salud y que la gente tenga “una nueva perspectiva de cómo son los hospitales y la atención médica hoy en día”.

Adelanto de la segunda temporada de The Pitt

“Nunca me había obligado a salir de mi zona de confort ni a actuar con tanta agresividad y perseguir algo como lo hice con esto. Esto fue extremadamente importante para mí y me sorprendió lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograrlo y lo duro que estaba dispuesto a trabajar”, sostuvo. Y es que además es productor ejecutivo y guionista de la serie y fue uno de los mayores impulsores para que el proyecto se concretara. “Sabiendo que era nuestra responsabilidad no cometer errores, reflexionamos mucho sobre cómo hacerlo y fue realmente gratificante”, sostuvo. Y es que su mayor temor, al igual que el de Gemmill y Wells, era no arruinar el legado que construyeron con ER. Definitivamente no lo hicieron, sino que, por el contrario, se superaron.

Cinco premios, un récord y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

The Pitt le devolvió al público esa pasión por los dramas médicos que se diluyó en los últimos años. Se convirtió en un éxito total y absoluto y fue renovada para una segunda temporada —incluso antes de la finalización de la primera— y recientemente para una tercera. En 2025 arrasó en los Emmy, consagrándose como la mejor serie dramática del año, hazaña que repitió en los Globo de Oro y en los Critics Choice Awards.

Pero, sin duda, lo que terminó de cerrar el círculo fue la consagración de Wyle tras su regreso a la pantalla chica con un papel ya conocido, pero reversionado, adaptado al paso del tiempo, a su experiencia y con otro ritmo, pero sin perder la esencia. Tras años de mirar desde la platea cómo otros se llevaban la estatuilla, finalmente, a los 54 años, le llegó el turno. Se consagró como mejor actor en los Primetime Emmy Awards, Television Critics Association Awards, Critics Choice Television Awards, Golden Globe Awards y Actors Awards, convirtiéndose en el primer actor en la historia en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada y con una sola serie.

Noah Wyle se convirtió en el primer actor en la historia en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada y con una sola serie. Chris Pizzello - Invision

Para coronar este regreso triunfal, el 9 de abril de 2025, Wyle recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente la número 2840 en la categoría de televisión, ubicada en 6164 Hollywood Boulevard. La ceremonia contó con la presencia de su mujer Sara Wells, su hija en común, Frances, y sus dos hijos mayores, Owen y Auden, fruto de su matrimonio con Tracy Warbin, y con discursos de Jonathan Frakes y Steven Weber.

Noah Wyle junto a su mujer Sara Wells, su hija en común, Frances, y sus dos hijos mayores, Owen y Auden, fruto de su relación con Tracy Warbin Getty Images

“Tengo historia a lo largo y a lo ancho de esta calle como en ningún otro lugar del mundo. Hoy, formar parte de esa historia es un verdadero sueño de mi infancia hecho realidad. Desde que tengo memoria, quise formar parte de esto. (...) Lo amo más de lo que puedo expresar. Esto es todo lo que siempre quise hacer y todo lo que siempre quise ser”, expresó el actor frente a todos los presentes.

Wyle recobió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood TOMMASO BODDI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y todavía queda mucho de Noah Wyle para ver. Tras el éxito de las dos primeras temporadas de The Pitt —disponibles en HBO Max—, su protagonista anunció que próximamente comenzará la producción de la tercera, “dando paso a una serie completamente nueva de emergencias, confrontaciones y complicaciones”. Sus fanáticos marcan los días en el calendario hasta enero de 2027 para ver a “Robby” nuevamente en acción.