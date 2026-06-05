El video que confirmaría que Wanda Nara no se separó de Martín Migueles

Una vez más, la vida sentimental de Wanda Nara da de qué hablar. En mayo, en pleno rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, su primera película, y en medio de los rumores de romance con su coprotagonista Agustín Bernasconi, la conductora confirmó su separación de Martín Migueles. Sin embargo, ahora, un video que se viralizó dio cuenta de que, en realidad, la relación con el empresario no estaría terminada, sino que todavía marcharía sobre ruedas.

Desde las redes sociales del programa Sálvese quien pueda (América TV) compartieron un video en el que se pudo ver a Nara y Migueles juntos mientras bajaban las escaleras mecánicas de un centro comercial. La expresión de ambos evidenció que se dieron cuenta de que los estaban filmando. “Wanda y Migueles juntos… Iban de la mano hasta que vieron que los grababan", escribieron en la publicación.

Migueles y Nara fueron vistos juntos en un centro comercial (Video: X @SQP_oficial)

La relación entre Nara y Migueles tuvo varias idas y vueltas. Si bien este año se mostraron juntos en reuniones familiares, viajaron a Europa y ella hasta mostró los regalos que recibió de su parte mientras estaba en Uruguay, a principios de mayo se empezaron a hacer eco los rumores de ruptura. “Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles, separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos”, expresó la periodista Naiara Vecchio.

En mayo, Wanda Nara aseguró que estaba separada de Martín Migueles

Pero, entre los rumores y en medio del escándalo judicial de Martín Migueles, Wanda Nara terminó por admitirle a Yanina Latorre que la relación entre ellos estaba terminada: “Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba”. Sin embargo, aparentemente, la ruptura no habría sido tan definitiva.

Wanda Nara se defendió de las acusaciones de su exsecretaria

Días atrás, la conductora tuvo que hacerle frente a otro escándalo mediático cuando su exasistente personal, Luli Olivera, la denunció por incumplimiento de pago. “Le mandó una carta documento, porque le debía plata de su sueldo”, explicó Pepe Ochoa en LAM (América TV). “Necesita que le pague la deuda y la están enloqueciendo de River porque hay una deuda (por una actividad de sus hijas) que Wanda no paga y, como Luli es la apoderada en River, se lo reclaman a ella”, indicó.

La respuesta de Wanda Nara a las acusaciones de su exasistenta personal

A partir de esto, Pilar Smith compartió los mensajes que le envió Wanda Nara para responder a las acusaciones. En primer lugar, dijo que la deuda era de Mauro Icardi. “Él pagaba eso y esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié”, sostuvo y dijo que desde el banco le avisaron que le duplicó la tarjeta y que la usó para hacer “compras de muebles a su departamento nuevo”.

“Nos robó arándanos, nueces y almendras”, aseguró. “Y sí, a Mauro le sumó una cuota de una actividad que hacen más. Ni su propio trabajo hizo bien porque ella debía dar de baja esta actividad de las chicas”, arremetió Wanda Nara, explicando que las actividades extraescolares de Francesca e Isabella corren por cuenta del futbolista, pero que “también debe todo lo demás”.