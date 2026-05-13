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La contundente reacción de Agustín Bernasconi tras los rumores de romance con Wanda Nara

Luego de que la conductora confirmara su separación de Martín Migueles, se la comenzó a vincular sentimentalmente con el actor, con quien se encuentra filmando una película en Uruguay

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Tras confirmar su separación de Martín Migueles a Wanda Nara se la vinculó con Agustín Bernasconi (Foto: Instagram @wanda_nara)
Tras confirmar su separación de Martín Migueles a Wanda Nara se la vinculó con Agustín Bernasconi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Tras varios rumores, esta semana Wanda Nara terminó por confirmar su separación de Martín Migueles. Sin embargo, las versiones de que habría vuelto a encontrar el amor no tardaron en hacerse eco. Según Yanina Latorre, habría algo entre ella y Agustín Bernasconi, su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo?, la película que actualmente ambos están rodando en Montevideo, Uruguay. A partir de esto, el cantante rompió el silencio, habló del tema y dejó las cosas en claro.

¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", escribió Bernasconi a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV. Asimismo, en su perfil expresó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”.

Los mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de roamnce con Wanda Nara (Foto: X)
Los mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de roamnce con Wanda Nara (Foto: X)
Agustín Bernasconi negó las versiones de romance con Wanda Nara (Foto: X)
Agustín Bernasconi negó las versiones de romance con Wanda Nara (Foto: X)

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, luego de publicar sus descargos, ambos fueron eliminados.

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