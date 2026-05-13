La contundente reacción de Agustín Bernasconi tras los rumores de romance con Wanda Nara

Tras varios rumores, esta semana Wanda Nara terminó por confirmar su separación de Martín Migueles. Sin embargo, las versiones de que habría vuelto a encontrar el amor no tardaron en hacerse eco. Según Yanina Latorre, habría algo entre ella y Agustín Bernasconi, su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo?, la película que actualmente ambos están rodando en Montevideo, Uruguay. A partir de esto, el cantante rompió el silencio, habló del tema y dejó las cosas en claro.

“¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", escribió Bernasconi a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV. Asimismo, en su perfil expresó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”.

Los mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de roamnce con Wanda Nara (Foto: X)

Agustín Bernasconi negó las versiones de romance con Wanda Nara (Foto: X)

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, luego de publicar sus descargos, ambos fueron eliminados.