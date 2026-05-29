Wanda Nara se defendió de las acusaciones de su exsecretaria: “Me robó arándanos, nueces y almendras”

Wanda Nara volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que su exasistente personal, Luli Olivera, la denunciara por incumplimiento de pago. “Le mandó una carta documento, porque le debía plata de su sueldo”, explicó Pepe Ochoa en LAM (América TV). “Necesita que le pague la deuda y la están enloqueciendo de River porque hay una deuda (por una actividad de sus hijas) que Wanda no paga y, como Luli es la apoderada en River, se lo reclaman a ella”, indicó el panelista. A partir de esto, la conductora de MasterChef (Telefe) se pronunció y dio su versión de los hechos.

Pilar Smith compartió los mensajes que le envió Wanda Nara para responder a las acusaciones. En primer lugar, dijo que la deuda era de Mauro Icardi. “Él pagaba eso y esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié”, sostuvo y dijo que desde el banco le avisaron que le duplicó la tarjeta y que la usó para hacer “compras de muebles a su departamento nuevo”.

Wanda Nara dijo que su exasistenta personal le robó (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Mauro dejó deudas en todos lados”, insistió y dijo que, en el caso de Olivera, “el contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más. Por eso estamos en juicio, porque siempre ayudo y dono. (...) Pero no le voy a pagar más de lo que le corresponda”, aseveró Nara y reveló que una noche bajó al garage y se dio cuenta de que su auto no estaba y “le tuvieron que pedir que no se lo lleve para irse de joda”.

Wanda Nara dijo que la deuda de River le correspondía a Mauro Icardi por tratarse de una actividad extracurricular de sus hijas (Foto: Instagram/@wanda_nara y @mauroicardi)

“Nos robó arándanos, nueces y almendras”, aseguró. “Y sí, a Mauro le sumó una cuota de una actividad que hacen más. Ni su propio trabajo hizo bien porque ella debía dar de baja esta actividad de las chicas”, arremetió Wanda Nara, explicando que las actividades extraescolares de Francesca e Isabella corren por cuenta del futbolista, pero que “también debe todo lo demás”.