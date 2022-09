El video retro con el que Luisana Lopilato recordó sus inicios como actriz: “Siempre supe que no iba a ser fácil”

escuchar

Luisana Lopilato logró convertirse en una de las actrices más queridas de la Argentina gracias a darle vida a aclamados personajes de la televisión nacional, como la divertida Paola Argento de Casados con hijos o la malcriada hija de ricos Mía Colucci en Rebelde Way. Ahora, alejada de la pantalla chica y a punto de revivir su hit de Telefe junto a Darío Lopilato, Florencia Peña y Guillermo Francella, se dejó llevar por la nostalgia y compartió una serie de videos con los que recordó sus primeros pasos como actriz.

El video retro con el que Luisana Lopilato recordó sus inicios como actriz

Desde que era una niña, Luisana Lopilato demostró una inclinación nata por el arte. Desenvuelta y simpática como pocas, su carrera inició a finales de la década de los noventa de la mano de diversas publicidades. Poco después, logró dar el salto a las telenovelas al conseguir un papel en la tercera temporada de Mi familia es un dibujo. Era 1998 y la niña oriunda de la Provincia de Buenos Aires daba el primer paso en un camino que la llevaría hacia un gran futuro.

A partir de ese momento, las propuestas laborales no pararon de llegarle y hasta pudo ser parte de los queridos elencos de Cris Morena, la productora de programas para adolescentes por excelencia. De a poco, su rostro se transformó en un habitué en la grilla televisiva y la audiencia no pudo evitar enamorarse perdidamente de ella.

El emotivo posteo de Luisana Lopilato instagram @luisanalopilato

Ya ubicada en el jet set de las celebridades, decidió darle un giro rotundo a su vida. En 2008, conoció a Michael Bublé en el detrás de escena de uno de sus shows en el Gran Rex y la química fue inmediata. El cariño no tardó en hacerse presente y, a pesar de los múltiples obstáculos que amenazaban con interponerse, terminaron casados e instalados en Canadá junto a su familia. A pesar de que eso la obligó a ponerle una pausa a su carrera televisiva -continuó haciendo algunos proyectos cinematográficos- , la audiencia nunca dejó de quererla.

Ahora, llevada por la nostalgia de revivir a Paola Argento con el debut teatral de Casados con hijos, decidió compartir algunas imágenes de sus inicios como actriz. En un carrusel, publicó uno de sus primeros castings en donde bailaba con una enorme sonrisa y, a continuación, una publicidad de jugos en polvo.

“Mis mejores recuerdos. Actuando desde que soy así de chiquita o cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían: ‘mirá la chica del comercial’ y no lo podía creer. Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más”, escribió.

Y continuó: “Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida. No dejo de ser consciente cada día lo afortunada que fui y soy de trabajar de lo que tanto amo porque supe siempre que no iba a ser fácil. Por eso, estudio y me sigo preparando para tener más herramientas para cada papel y es algo que me importa inculcarle a mis hijos, prepararse para conseguir lo que uno quiere ¡Y todo se puso mejor con el amor y el reconocimiento de ustedes! Son ustedes los que me abrieron las puertas de sus casas y me aceptaron”. Finalmente, agradeció y, en sus Historias de Instagram, expresó su gratitud por poder dedicarse a lo que tanto ama.