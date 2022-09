El blooper de Luisana Lopilato al mostrar cómo identificar un huevo crudo de uno cocido: “A lo Paola Argento”

Luisana Lopilato protagonizó un divertido blooper mientras grababa un video para Instagram con su hermana, Daniela, y los usuarios no se le dejaron pasar. Orgullosa de su tip para comprobar si un huevo está duro o fresco, la actriz quiso presumir con sus seguidores, pero terminó cometiendo un gracioso furcio.

La nutricionista Daniela Lopilato, conocida en las redes no solo por ser la hermana de Luisana y Darío, sino también por sus recetas saludables, viajó a Canadá para visitar a una parte de su familia. Y como no podía ser de otra manera, la esposa de Michael Bublé aprovechó su presencia para pedirle que le cocine algo rico.

El blooper de Luisana Lopilato al mostrar cómo identificar un huevo crudo de uno cocido

“Bueno, estoy acá con la nutri. Nos va a deleitar con su cocina porque la vemos siempre cocinar en las redes sociales y yo le dije: ‘Hoy tenés que cocinar acá en mi casa’”, comienza diciendo la mamá de Noah, de 9 años, Elías, de 6, Vida, de 4, y Cielo, la pequeña bebé que cumplirá este lunes su primer mes de vida.

Acto seguido, la actriz recordó el consejo que le dio a su hermana y no dudó en hacer alarde al respecto en plena filmación. “Bueno, yo te enseñé el truco de los huevos, ¿no?”, le preguntó y continuó: “¿Cómo nos damos cuenta si un huevo está duro o fresco?”. Hasta ahí, la cosa venía más o menos bien. El problema fue cuando intentó explicar el concepto. “Fresco, nos referimos a vivo. O sea, vivo o muerto”, precisó para sorpresa de Daniela e incluso de la que persona que estaba filmando el video.

La cara de Daniela Lopilato al escuchar a su hermana (Foto: Captura de video)

“No, vivo no. ¿Cómo vas a decir vivo? Cortame eso por favor”, pidió su hermana con mucha vergüenza. “Bueno, no vivo, cocido”, se excusó Luisana y detrás de cámara le apuntaron: “Cocido o crudo”.

Para pasar el momento de incomodidad, Daniela se dispuso a explicar el tip de su hermana. “El huevo fresco, giramos y gira, ¿ven? Gira, gira, gira”, sostuvo haciendo la prueba con sus propias manos. “El huevo cocido, mirá, giramos y no gira”, agregó.

“¿Quién te enseñó eso?”, remarcó Luisana para no dejarle pasar el dato. “¡Lu!”, gritó su hermana con alegría y comenzó a preparar un omelette “al estilo mío”, según lo definió. Primero colocó algunas fetas de queso en la sartén, luego sumó los huevos batidos y más tarde, antes de darlo vuelta, agregó pedazos de jamón cocido para obtener un resultado final digno de cualquier restaurante. “Lo más importante de todo esto es el tip que te pasé yo”, dijo Luisana una vez más para cerrar el video.

"¿Huevo vivo?": el insólito furcio de Luisana Lopilato (Foto: Captura de video)

Más allá de los aplausos que se llevó la receta, los seguidores de Lopilato hicieron foco en el divertido error de la actriz y recordaron al personaje que interpreta en Casados con Hijos. “¡Me encanto el blooper a lo Paola Argento!”, indicó una usuaria. También hubo quienes recordaron a Susana Giménez. “¿Vivo? ¡Muy Susana fue eso!”, comentó una usuaria.

“Hola Paola Argento”, le escribió otra seguidora y sumó emojis de risas. “Te mandaste la gran Susana Giménez, ¿vivo? Jajaja”, sostuvo otra. “Salió la Paola de adentro jajajaja amo”, escribió otra usuaria. “¡Vivo le manda!”, comentó una cuarta.