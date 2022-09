El posteo de Jimena Barón tras ver a Daniel Osvaldo presente durante un partido de fútbol del hijo de Gianinna Maradona

escuchar

Desde el 2016, tras su separación, Jimena Barón y Daniel Osvaldo protagonizan escandalosos idas y vueltas televisadas, en una clara disputa por los derechos de su hijo en común, Morrison. En diversas ocasiones, la artista habló de la ausencia del exjugador en la crianza del pequeño de 8 años y fue este aspecto del que volvió a referir ante la viralización de una publicación en la que se ve a su ex en un partido de fútbol del hijo de su pareja, Gianinna Maradona.

La historia de Daniel Osvaldo en relación con sus parejas incluyen diversas rupturas y vueltas, como traiciones y escándalos. Este patrón fue el que vivió Jimena Barón, en distintas ocasiones y que plasmó en sus canciones, al hablar de sus experiencias personales con el exjugador, que hasta incluyó una reconciliación en 2020, que duró apenas unos meses. En ese entonces, él blanqueó su romance con quien fuera amiga de la actriz, Gianinna Maradona, con quien también atravesó separaciones. Sin embargo, ahora la pareja se muestra consolidada y hasta se habrían casado en secreto.

Jimena Barón junto a Morrison (Foto Instagram @jmena)

Luego de una larga ausencia en redes sociales, Giannina regresó con publicaciones en la que mostró que continúa su relación con el ahora cantante. Pero fue una de sus últimos contenidos de Instagram que generó más repercusión de la que imaginó, ya que mostró lo que en principio fue un tierno momento que vivió junto a su novio, en el que se lo ve alentando a su hijo, Benjamín Agüero, durante la disputa de un partido de fútbol.

Lo que comenzó como un retrato de una tierna demostración de amor, Jimena Barón se vio fuertemente interpelada por aquel escenario. Tras la viralización de esta publicación, decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram, donde si bien no mencionó este hecho puntual, hizo una clara referencia a su rol como madre y el acompañamiento que le hace a su hijo, el cual no tendría por parte de su padre.

El descargo de Jimena Barón (Foto Instagram @jmena)

“Siempre me quedo con Momo en su cama hasta que se duerme (ahora que se independizó). A veces (como hoy) apenas siento que se queda dormido me largo a llorar sin mucha razón. Hace pocos años entendí (o más bien sentí) que la vida de verdad pasa volando, y que muchos momentos que mi hijo vive como ordinarios y cotidianos, son en realidad extraordinarios y mágicos, y sobre todo, son la cima, no hay nada más arriba que eso”, describió Barón en una historia en redes sociales y aseguró que se trata de un sentimiento que su hijo no podrá entender hasta que sea grande.

A estas palabras, le sumó otras tantas para describir sobre el camino de crecimiento de su hijo, en el que solo cuenta con la presencia de su madre, y no la de su padre. “No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres, para antes que todo, seguir siendo mamás”, escribió.

Jimena Barón le envió un sentido mensaje a las madres que luchan por sus hijos (Foto Instagram @jmena)

En la misma línea, destacó la admiración que tiene hacia ellas porque a pesar de tratarse de costoso rol, saben dejar aparte aquellos sentimientos que nacen por esto para que sus hijos estén bien. “Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque saben, ellos saben más que nadie”, aseguró en su mensaje de aliento hacia todas aquellas mujeres que atraviesa por esta dura situación, en la que los niños pueden verse afectados por la ausencia del rol paterno.

Celeste Cid, Natalia Oreiro, Adabel Guerrero, Coni Ansaldi y Gisela Dulko fueron algunos de las mujeres que comentaron esta sentida publicación, todas ellas madres, apoyaron a la artista en su descargo, en el que indirectamente habló de aquella ausencia que ejerce Daniel Osvaldo, quien también se mantiene alejado de sus dos hijas que residen en Italia.