El vídeo viral de Celine Dion y la supuesta "Lali Espósito"

Aparentemente la cantante argentina se cruzó con la artista canadiense y esta le habría cortado el rostro

A primera vista de un video que se hizo viral en Twitter, supuestamente se puede ver a Lali Espósito cantarle desde una vereda a su colega Celine Dion , quien se encuentra a bordo de una camioneta 4x4, en una calle de Nueva York. La grabación se replicó en la red social rápidamente porque, aparentemente, la cantante canadiense tuvo una actitud descortés con la artista argentina .

Según señalaron varios usuarios de Twitter, en ese breve video de 10 segundos, Dion, luego de mirarla fijamente a Espósito, sube la ventanilla del vehículo . Incluso, algunos tuiteros sugirieron que la intérprete de "My Heart Will Go On" le hace un gesto más irrespetuoso: levanta el dedo medio de una de sus manos .

Sin embargo, se trata de otro fake viral . En la grabación original, se puede ver que no se trata de la joven artista que inició su carrera de la mano de Cris Morena. Quien canta desde la vereda es una seguidora de la canadiense.

Es más, en el video original que dura apenas tres segundos extra, Celine Dion le pide a su chofer que detenga la marcha de la camioneta, extiende su mano derecha y choca su puño con el de la fan que improvisó un homenaje en medio de la Gran Manzana.