El Turco Naim saludó a su hija Gina por su cumpleaños e hizo una mención especial a Emilia Attias

A mediados de mayo en LAM (América) aseguraron que Emilia Attias y Julio Mario Sibara, alias el Turco Naim, estaban separados. Los rumores se volvieron certezas cuando el propio humorista lo confirmó. Habló de un “desgaste normal” después de 20 años juntos y explicó que decidieron “parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo”. A su vez, aclaró que la ruptura se dio “en los mejores términos”.

Más allá de la separación, los actores pusieron todas sus energías en Gina, su hija en común. La niña se quedó en Buenos Aires con su madre e incluso ya sigue sus pasos en el mundo del modelaje. Él, por su parte, se instaló en Ecuador por motivos laborales y en los últimos días, regresó a la Argentina y celebró el cumpleaños número ocho de la niña. A través de sus redes sociales le dedicó un dulce posteo para saludarla en su día y, además de subir una foto, hizo una mención a Emilia Attias que no pasó inadvertida.

El saludo de cumpleaños de Naim a su hija Gina con una mención especial a Emilia Attias (Foto: Instagram @turconaimok)

El martes 29 octubre, Gina cumplió ocho años y su padre le dedicó un especial mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Hoy es tu cumple mi sol. Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz 8 vueltitas mi Gigi”, escribió Naim. “Emilia Attias, gracias por este regalo que me hiciste para siempre”, sentenció y mencionó el perfil de Instagram de su expareja.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una tierna foto de su hija dándole un abrazo. El hecho de que etiquetara a la modelo tampoco pasó inadvertido. El gesto dio cuenta de que, tal y como él mismo mencionó con anterioridad, a pesar de la separación, ambos mantienen un trato cordial y de respeto mutuo con la pequeña como máxima prioridad. La ex Casi Ángeles, por su parte, no dudó en ponerle “Me Gusta” a la publicación.

Fruto de su relación con Emilia Attias, Naim es padre de Gina, de ocho años (Foto: Instagram @turconaimok)

Naim pasó los últimos meses instalado en Montañita, Ecuador, para concretar la realización de un bar de playa, el cual era uno de sus grandes proyectos. Recientemente, durante una entrevista con El diario de Mariana (América), el humorista se refirió a que, si bien estaba en un gran momento laboral, la separación de Attias influyó mucho en la relación con su hija. “Tuve que dejar de verla cuatro meses, que fue lo más duro para mí porque nunca me había separado de ella”, se sinceró y aclaró que, si bien estaban físicamente separados, se comunicaba todos los días con la pequeña.

Padre e hija se reencontraron en los últimos días, puesto que el actor volvió a Buenos Aires temporalmente. Según le dijo a Mariana Fabbiani hace unos días, tiene previsto regresar a Ecuador. Gina, en tanto, irá a visitarlo durante enero y febrero.

El Turco Naim rompió el silencio sobre su separación de Emilia Attias

Tras su retorno a la Argentina, el Turco Naim tuvo varias apariciones públicas e hizo mención de cómo están las cosas hoy con Emilia Attias. “Hablamos todos los días porque tenemos al solcito, porque nos llevamos muy bien, hemos vivido 20 años de amor increíble y tenemos un cariño enorme”, sostuvo en diálogo con A la tarde (América) y enfatizó una vez más en que uno de los motivos de la separación fue el desgaste habitual después de tantos años juntos.

“Siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente; como es Emi para mí y yo para ella soy Nani”, aseguró. A su vez, comentó que están “en vías” de divorciarse: “Hay que hacer como una separación legal por las cosas, porque nosotros tenemos que seguir nuestras vidas y tenemos cosas en común”. Si bien hoy la relación amorosa está terminada, el actor reconoció que no descarta la posibilidad de que en algún momento puedan reconciliarse.