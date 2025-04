La Joaqui mostró cómo le pasaban suero y generó preocupación: qué le ocurrió

La Joaqui siempre intenta mantener una relación cercana con sus fanáticos, por lo que suele compartir su día a día a través de sus redes sociales. Si bien su contenido suele estar relacionado con su música o dan cuenta de los momentos compartidos con sus hijas y su pareja, Luck Ra, esta semana, la artista publicó una historia que preocupó a sus seguidores de Instagram.

A través de su cuenta oficial, La Joaqui posteó una foto en la que se la ve sentada en una camilla mientras recibía suero. Para dar un poco de contexto al respecto y no asustar a sus fans, acompañó la postal con un texto en el que explicó en detalle qué fue lo que le pasó. “Hola, mis amigas personales, les dejo un datón. Una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero”, señaló.

“Empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería. Así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir. Ni hablar de lo hermosa que te deja la piel estar sano”, sumó la intérprete de “Kitty”.

El tratamiento que se hizo La Joaqui a causa de su anemia

A continuación, para aclarar que no se trata de una publicidad paga, sino de un servicio que realmente recomienda, agregó: “Hay miles de métodos alternativos para nuestra salud que nos hacen sentir y ver mejor sin la necesidad de invadirnos. Esto no es canje ni nada por el estilo, es una recomendación genuina de mi doctora”.

Con estas palabras, una vez más, La Joaqui dejó demostrado que no tiene reparos a la hora de mostrar con transparencia cada uno de los aspectos de su vida y cuáles son las consecuencias de llevar una carrera tan atareada como la suya. Respecto a este tema, el año pasado, al aire de Luzu TV, la cantante habló de cómo le afecta que se discuta sobre su aspecto físico, sobre todo de las intervenciones estéticas que se habría realizado.

“Una cosa que me afecta un montón es que todo el tiempo están hablando de ‘cuántas cirugías plásticas se hizo La Joaqui en la cara’. La verdad es que no tengo ningún problema en hablar de lo que me hice”, aseguró. Luego, para mostrarse sincera con sus fans, resaltó: “De cirugías plásticas solo me hice las lolas. Me arreglé los dientes, eso me cambió mucho la cara. Me encanta y me lo volvería a hacer porque me siento muy cómoda”.

La Joaqui Hablando De Los Comentarios De Que Se Operó La Cara. #Lajoaqui

Hacia el final, le dio un mensaje a su comunidad sobre los comentarios que se hacen sobre los cuerpos ajenos: “Es súper invasivo que se estén inventando un montón de cosas que no me hice. La realidad es que me están comparando con una foto en la que estaba internada en una granja de rehabilitación, acababa de parir, no tenía ni donde vivir… Me pasaban un montón de cosas que me tenían mal de salud, de peso y de físico. Había un montón de circunstancias y cosas que a mí también me hacían ver de una forma afectada para el afuera”.