Emilia Attias compartió una foto romántica junto a un misterioso hombre

Emilia Attias se separó en mayo de 2024 de Julio Mario Sibara​, conocido artísticamente como el Turco Naim, después de más de 20 años de relación y una hija en común. Si bie, con el tiempo pudo rehacer su vida y hasta contó públicamente que había conocido un nuevo amor, todavía no se encontraba segura de blanquearlo en sus redes sociales.

En las últimas horas, el misterio llegó a su fin y la ex Casi Ángeles subió una imagen abrazada a él. Al pie del posteo escribió: “A vos, feliz todo”; a su vez, sumó un emoji de un símbolo de infinito. Rápidamente, la publicación se volvió viral y muchas personas comenzaron a preguntarse: ¿quién es el nuevo novio de Emilia Attias?

Se trata de Guillermo Freire, un economista y empresario con un perfil muy alejado del mundo mediático. El hombre es graduado de la Universidad Torcuato Di Tella y desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro del ámbito corporativo. Además, es hermano de Andy Freire, quien es conocido por sus trabajos dentro de la función pública.

El posteo de Emilia Attias junto a Guillermo Freire (Foto: Instagram @emilia_att)

Previo a este posteo, la modelo ya había dejado algunos indicios. Uno de los más fuertes trascendió durante su festejo de cumpleaños, el pasado mes de marzo, cuando en una galería de fotos que compartió sobre la ocasión se mostró muy cerca de él.

Además, durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) se animó a hablar con Wanda Nara sobre cómo era su vínculo en la intimidad. “Cocina mucho mi novio y me enseña. Cocina un montón. Su mamá re cocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”, explicó la también conductora.

Emilia Attias en su festejo de cumpleaños junto a su novio, Guillermo Freire (Foto: Instagram @emilia_att)

En medio de ese ida y vuelta, la participante se tomó con humor la situación y sostuvo: “Estamos de golpe teniendo una charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico, cuando tengo que meter eso en el horno y emplatar”. De esta forma decidió esquivar las preguntas de Wanda sobre el tema y seguir cuidando su romance fuera de las cámaras.

Emilia Attias junto a su familia Marcelo Rodriguez

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre cómo se dio el flechazo, pero la actriz habría decidido organizar este verano unas vacaciones en las que su novio y su hija compartieron tiempo juntos por primera vez. Las imágenes se filtraron a la prensa y terminaron de confirmar lo que ya era inevitable.