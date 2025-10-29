Emilia Attias habló de su relación con Guillermo Freire y criticó a los jurados de MasterChef Celebrity

Desde que se prendieron las hornallas de MasterChef Celebrity (Telefe) el 13 de octubre, los participantes dan mucho de qué hablar y este fue el turno de Emilia Attias. En medio de un desafío que le tocó al llevar el delantal gris puesto- que representa que el participante debe cocinar de nuevo para evitar la eliminación en el reality-, la actriz fue consultada por su situación sentimental y sorprendió a todos al revelar detalles.

Emilia Attias rompió el silencio sobre su romance con Guillermo Freire (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a la mesada de la ex Casi Ángeles, que estaba en plena preparación de su plato turco. “Emilia, qué tranquila te veo a vos, pero hay un estrés en esta cocina hoy”, lanzó la conductora. Ella, rápidamente, le respondió: “Te juro que estoy transpirando, no entendés cómo”.

Para descontracturar, Nara cambió de tema y le consultó si estaba en pareja. Acto seguido, Emilia se sinceró: “Sí. Cocina mucho mi novio y me enseña. Cocina un montón, su mamá re cocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”.

Emilia Attias no pudo ocultar su rostro cuando Wanda Nara le preguntó por su situación sentimental (Foto: Captura TV)

En medio de ese ida y vuelta, la participante se tomó con humor la situación y sostuvo: “Estamos de golpe teniendo una charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico, cuando tengo que meter eso en el horno y emplatar".

Guillermo Freire es hermano de Andy Freire, exministro de Mauricio Macri

Por otra parte, Nara le dio su opinión sobre cómo la veía en la competencia. “A vos lo que te veo a veces es que te bloqueás porque esperás como mucho de vos, pero ahora entiendo el porqué”, indicó sobre la presión que podría tener por el entorno familia de su pareja. Sin embargo, la actriz aseveró: “No me bloqueo, pero espero mucho de mí, soy muy exigente”.

En esa línea, aprovechó para hacerle un reclamo a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular: “Yo no tendría que estar acá en una eliminación, yo no debería, real. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”. Al escucharla, Wanda le aconsejó que se los diga en la cara, a lo que la participante le respondió que por ahora no pensaba hacerlo. “No quiero que me odien de entrada. Después voy a hacer un poco más irreverente", manifestó.

Emilia Attias fue salvada por el jurado (Foto: Captura TV)

Tras brillar con un lahmacun y babaganush turco, Attias le puso los puntos al jurado de MasterChef Celebrity. Cuando Betular la acusó de ser la líder de las críticas, ella respondió tajante: “Yo solo dije que se fijan mucho en lo malo”. Asimismo, reclamó: “Yo considero de que tengo condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”

Luego de su fuerte descargo, el jurado la llenó de elogios y Emilia no solo zafó de la eliminación, sino que se coronó ganadora de la noche, asegurando su continuidad y dejando una última chicana: “Espero que lo que dije no haya tenido que ver con la devolución”.