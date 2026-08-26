Emilia Attias habló a corazón abierto de su separación del Turco Naim: “Era la única que lo estaba viendo”

Hace dos años, Emilia Attias y Julio Mario Sibara, más conocido como Turco Naim, le pusieron punto final a una relación de casi dos décadas. Esta decisión sorprendió al mundo del espectáculo, puesto que eran una de las parejas más consolidadas del medio. Ella se quedó en Buenos Aires con Gina, su hija en común, y él se instaló en Ecuador para concretar un proyecto gastronómico. Aunque, como en cualquier separación, las cosas no fueron sencillas, intentaron en la medida de lo posible mantener un vínculo de respeto y apoyo mutuo. Ahora, al mirar para atrás, la modelo se sinceró sobre el momento en el que empezó a notar las grietas y decidió, después de un importante trabajo personal para hacer que las cosas funcionaran, que lo mejor era tomar caminos separados.

“Empezamos a estar desconectados porque no estábamos de acuerdo con cosas que necesitábamos y eso, obviamente, te empieza a alejar. Y ahí empezó a aparecer la desvitalización de la pareja”, sostuvo Emilia Attias en el segmento Hay amor (Hispa) conducido por Nacho Elizalde. En este sentido, reconoció que nunca existió una desconexión entre ellos hasta que aparecieron los problemas: no se sentía escuchada ni validada y no lograban entenderse en ese intercambio.

Turco Naim y Emilia Attias confirmaron su separación a medidados de 2024 (Foto: Archivo)

“Yo siempre hice lo que quise. Fui extremadamente feliz hasta que no, y ahí me separé”, admitió. Dijo que, si bien fue ella quien dio el “primer paso de valentía”, sabía que la situación tampoco le hacía bien a Naim, quien pensaba que había una solución, mientras que para ella había cosas que “pesaban mucho y eran innegociables”. “Todo es difícil: el proceso previo, la charla, el después, el querer contener al otro y que no te deje…”, reflexionó al borde de la lágrima.

Attias aseveró que eran una pareja “muy potente”, desde la energía y la tensión sexual hasta en el pensamiento y los intereses. Ambos querían lo mismo: construir una pareja monógama juntos y para eso la vitalidad de cada uno fue clave.

"Fui extremadamente feliz hasta que no, y ahí me separé", dijo Emilia Attias Gerardo Viercovich

En cuanto al día de la separación, explicó que no hubo sorpresas, sino que se dio después de muchas charlas y luego de un largo trabajo personal que hizo, en el que tuvo que aceptar que no lograban entenderse: “No soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di un montón de prioridad, hice todo de mi parte hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo. Y tenía una hija que me estaba mirando, que nos estaba mirando”.

Emilia Attiasy Turco Naim son padres de Gina, de 9 años (Foto: Instagram @emilia_att)

Con respecto a Gina, que actualmente tiene 9 años, explicó que en ese momento vivía en una dinámica de padres distantes y enojados, y no quería que pensara que eso era el amor. “Una relación que no era armónica y que los dos estamos eligiendo igual quedarnos; imagínate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es. Es al revés. Es enseñarle que la felicidad se gestiona”, expresó. A partir de esto, admitió que, tras todo lo que sucedió, su prioridad era encontrar la paz consigo misma y, si bien la separación fue dolorosa, con Naim siempre se quisieron y respetaron mucho.