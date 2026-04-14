Por primera vez, Emilia Attias se sinceró sobre su separación del Turco Naim: “No es todo color de rosas”

En mayo de 2024, se hizo pública la separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim. La noticia causó sorpresa, puesto que eran una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Aunque en el primer momento se habló de supuestos terceros en discordia y hasta de problemas económicos, ellos se ocuparon de negarlos y aseguraron que finalizaron su vínculo en buenos términos. Mientras ella se quedó en Buenos Aires con Gina, su hija en común de nueve años, él se mudó a Ecuador para concretar un proyecto laboral. Ahora, a casi dos años de la ruptura, la modelo se sinceró sobre la decisión de ponerle fin a una relación de casi 20 años y reveló cómo es el vínculo que tienen actualmente.

“Problemas que fueron subyaciendo”

“La verdad es que nosotros tuvimos una relación muy hermosa y mucha gente que nos conoce desde hace mucho tiempo y nos vio ser pareja nos dijo: ‘Yo pensé que ustedes nunca se iban a separar’”, sostuvo Emilia Attias durante su paso por Ángel responde (Bondi Live) al ser consultada por el final de su relación con el Turco Naim.

El Turco Naim y Emilia Attias se separaron en 2024, tras casi 20 años de relación (Foto: Archivo)

En este sentido, reveló qué fue lo que los llevó a separarse. Dijo que hubo “problemas que fueron subyaciendo y de a poco fueron siendo más protagonistas en la relación”, pero que no fueron sencillos de reconocer. “Es difícil porque uno está en una inercia y a veces no te das cuenta tan rápido. Te empezás a sentir medio incómoda o mal con determinadas cuestiones, hasta que empezás a sentir cosas que no te hacen bien”, se sinceró.

En este sentido, hizo énfasis en la valentía que hay que tener para hablar, reconocer y aceptar ciertas situaciones dentro de una relación de tantos años. En su caso, les costó mucho tomar la decisión de separarse y aseguró sentirse tranquila de que ambos hicieron todo lo posible “dentro de lo que podíamos con los momentos que cada uno estaba atravesando”. Sin embargo, dijo que no sintió culpa, puesto que sentía que era lo mejor para la familia.

Attias reconoció que con Naim hicieron todo lo posible para superar la crisis y, aunque se separaron, dijo que siguen teniendo un vínculo de cariño y respeto Gerardo Viercovich

En cuanto a cómo está el vínculo entre ellos actualmente, aseguró que, si bien se quieren mucho y siguen siendo familia aunque de una manera diferente, “no es todo color de rosas”. “No nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos con respeto y cada vez las cosas están mejor”, aseveró y con honestidad reconoció: “No creo que fue un desamor, no fue dejarnos de querer, fueron temas que a todos nos pueden pasar y cuando suceden, a veces se pueden superar y otras no”.

Por otro lado, durante la entrevista también se refirió a su noviazgo de casi un año y medio con el economista Guillermo Freire. “No me lo esperaba tan rápido y fue un proceso que me tomé muy tranquila. De las dos partes fue así“, sostuvo sobre cómo fue rehacer su vida sentimental tras terminar una relación de 19 años. ”Fue muy natural y muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada cosa”, reflexionó.