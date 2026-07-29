Turco Naim contó intimidades de cómo fue su vida al lado de Emilia Attias y dijo que fue hostigado por su relación

La separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, alias el Turco Naim, generó una gran sorpresa en el mundo del espectáculo. Y es que eran una de las parejas más sólidas y consolidadas del medio, con 20 años de amor y una hija en común. Aunque al principio se rumoreó sobre terceros en discordia y problemas económicos, ellos se ocuparon de desmentirlo y aseguraron que terminaron en buenos términos. Mientras ella se quedó en Buenos Aires y aumentó su exposición en los medios, él se mudó a Ecuador para concretar un proyecto laboral. Ahora, a dos años de la ruptura, el humorista reflexionó sobre su expareja y se sinceró sobre los dichos que tuvo que escuchar por su relación con la modelo.

“¿Sufriste bullying cuando salías con Emilia? ‘El feo con la [linda]’”, le preguntó José María Listorti a Naim en Blender At Night (Blender). Sin vueltas, Naim reconoció que sí porque “la gente no lo tolera”. Para ampliar esto, comentó que recientemente una persona que no conocía le dijo que se alegraba de que se hubiera separado. Él pensó que su comentario estaba relacionado con que tal vez lo veía mejor, pero la razón era otra. “No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda”, le dijo y, aunque el humorista aseguró que el comentario no fue con maldad, tampoco quedó en el aire.

La separación de Naim y Attias se hizo pública en mayo de 2024; fueron pareja 20 años y tuvieron una hija juntos

“Yo lo escuché varias veces. A Campi le pasaba lo mismo: ‘Si no fuese porque son famosos, no se ganan a esas minas’”, acotó Listorti al hablar de la pareja de Martín Campilongo y Denise Dumas. “Con esa idea no podés estar con nadie. ¿Tenés un auto? ‘Mirá el auto que tenés y yo tengo que trabajar’”, arremetió el invitado.

“Un par de cachetazos he puesto, si alguno se zarpaba y la quería tocar”, admitió Naim Gerardo Viercovich

A partir de esto, el conductor quiso saber si alguna vez se peleó con alguna persona por la modelo y el humorista admitió que más de una vez protagonizó algún enfrentamiento para defenderla. “Un par de cachetazos he puesto, si alguno se zarpaba y la quería tocar”, sostuvo y agregó: “Fuimos por todos lados, estuve 20 años con ella. Íbamos a una fiesta y siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería pasar y alguna vez se me habrá ido un poco [la mano], pero nada más”.

Por otra parte, hace unos pocos meses, Attias reconoció que, aunque le costó tomar la decisión de separarse, se sentía tranquila y sin culpa porque ambos hicieron todo lo posible “dentro de lo que podíamos con los momentos que cada uno estaba atravesando” y era lo mejor para la familia.

Emilia Attias reflexionó sobre su separación del Turco Naim

En este sentido, reveló qué fue lo que los llevó a tomar caminos diferentes. Dijo que hubo “problemas que fueron subyaciendo y de a poco fueron siendo más protagonistas en la relación”, pero que no fueron sencillos de reconocer. “Es difícil porque uno está en una inercia y a veces no te das cuenta tan rápido. Te empezás a sentir medio incómoda o mal con determinadas cuestiones, hasta que empezás a sentir cosas que no te hacen bien”, relató. En cuanto a su relación actual, sostuvo que, aunque “no es todo color de rosas”, siguen acompañándose desde el respeto y buscan que las cosas mejoren.