Emilia Attias habló del impacto que tuvo en su hija la separación del Turco Naim

Sin duda la de Emilia Attias y Julio Mario Sibara, alias el Turco Naim, fue una de las separaciones más escandalosas del año. Después de dos décadas juntos, los actores tomaron caminos separados: ella se quedó en Buenos Aires y él se instaló en Ecuador para concretar el proyecto de tener su bar frente a la playa. Ahora, a seis meses de que la ruptura se hiciera pública, la modelo se sinceró respecto a cómo atravesó el final de su relación y cómo eso repercutió en Gina, su hija de ocho años.

En los últimos días, la ex Casi Ángeles tuvo un mano a mano con Implacables (elnueve) donde conversó sobre sus proyectos para el próximo año. Aunque no reveló qué hará, aseguró que “hay cosas muy lindas dando vueltas”. Acto seguido, la cronista le preguntó por su hija Gina, fruto de su relación con Naim. “Cumplió ocho, está hermosa, está creciendo un montón. Está divina, muy fresca, muy graciosa, muy artista. Es una luz”, dijo la madre orgullosa.

Fruto de su relación con el Turco Naim, Emilia Attias fue madre de Gina, quien acaba de cumplir ocho años (Foto: Instagram @emilia_att)

Momentos después, la periodista indagó en cómo lleva la crianza de su hija y la dinámica del día a día, puesto que mientras ellas están juntas en Buenos Aires, el actor está instalado en Ecuador, desde hace varios meses. “Es muy nuevo para ver eso, son apenas unos meses y estamos tratando de hacer lo mejor posible por ella”, afirmó Attias. “Creo que va a ser algo itinerante, que después las cosas se van a acercar un poco más, pero el tiempo lo dirá. Iremos sobrellevándolo de la manera más armoniosa posible”, contó respecto a este tema. Si bien la relación sentimental terminó, los actores están en contacto permanente en todo lo que a Gina respecta.

Por otra parte, durante la entrevista, la modelo también reflexionó sobre el fin de su matrimonio: “Creo que de lo que fue me quedo con lo positivo, que fue un montón. Lo celebro, lo disfruto y nunca fue tiempo perdido, lo que vivimos”. A su vez, en la misma línea, sostuvo: “Es sano contar que está bueno poder mirarlo desde ese lugar, no tomarlo como un fracaso, sino como un período que terminó y ahora es otro período”.

En mayo se hizo pública la separación del Turco Naim y Emilia Attias; estuvieron más de 20 décadas juntos y tuvieron una hija en común (Foto: Archivo)

No obstante, dejó en claro que no eligieron que la separación se hiciera pública ni tampoco que tomara tanta relevancia en los medios. “Es muy doloroso, no es algo cómodo. No considero que esté bien tampoco, pero entiendo que es algo natural de nuestra profesión”, enfatizó.

Filtraron un explosivo audio del Turco Naim sobre su separación de Emilia Attias

Hace un par de días en LAM (Améric) Yanina Latorre dio a conocer un mensaje de voz en el cual Naim le hablaba a una persona -de la cual no se reveló el nombre- sobre su separación de Attias. “Ya que el Turco el otro día me trató de que no tengo nada que hacer, y que soy chismosa y amarillista... ¿Vos querías una chismosa? No es duro el audio, pero reconoce lo que yo conté”, deslizó y acto seguido, lo reprodujo. “Es duro, pero bueno que va a ser. Son cosas que pasan. Por mi hija... pero yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá, ver toda la secuencia de ella andando de fiesta en fiesta y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, se lo escuchó decir al humorista.

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven. Que sea feliz; es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que el otro esté feliz también”, enfatizó. “Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador, tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, sentenció. Cabe mencionar que el actor está instalado en Montañita, donde construyó su propio bar frente a la playa, un proyecto que, según el mismo afirmó, postergó durante un tiempo y que, tras su soltería, decidió retomar.