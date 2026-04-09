Emilia Attias reveló la difícil decisión que tomó tras la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

Sin duda alguna, la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue una completa sorpresa. Llevaban juntos 18 años y siempre se mostraron como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Aunque terminaron en buenos términos, las cosas inevitablemente cambiaron tanto en sus vidas como en las de su círculo cercano. Como suele ocurrir con cualquier ruptura, sus amigos tomaron partido y adoptaron posturas para evitar generar un mayor conflicto. Esto fue justamente lo que le sucedió a Emilia Attias, íntima de los actores, cuando tuvo que organizar su cumpleaños. Como no podía invitarlos a los dos, se vio en una incómoda situación y tuvo que tomar una difícil decisión.

Cuando Vázquez y Accardi se separaron, en las redes sociales los fanáticos de Casi Ángeles expresaron su deseo de que él se pusiera en pareja con Emilia Attias para que la ficción se convirtiera en realidad. Pero eso no era una opción, porque son solo grandes amigos y de entrada la modelo lo dejó en claro.

Tras la separación de Vázquez y Accardi, los fanáticos de Casi Ángeles expresaron su deseo de que él se pusiera en pareja con Attias, pero ella siempre dejó en claro que los unía una gran amistad (Foto: Instagram @olgaenvivo)

“Fue tremendo, a mí me dolió”, recordó Attias el miércoles 8 de abril durante su paso por Ángel responde (Bondi Live). “Yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil, la verdad”, afirmó sobre la separación. En este sentido, aseguró que mantuvo la amistad con ambos, pero “de otra manera” y reconoció que fue inevitable que las cosas cambiaran. “El otro día cumplí años y fue un problema. ¿A quién invito?“, reveló.

Cumplió 30 años el 20 de marzo y organizó un festejo con sus amigos. Sin embargo, sabía que, para que no se genere una situación incómoda, no podía invitar a Accardi y a Vázquez, quien además está en pareja con Daiana Fernández. Tuvo que elegir. “Tengo diálogo con los dos, entonces invité a uno y al otro le dije de ir a almorzar el mismo día de mi cumpleaños”, explicó.

Emilia Attias contó que cuando celebró su cumpleaños tuvo que decidir si invitar a Vázquez o a Accardi; uno de ellos fue al festejo y al otro le propuso ir a almorzar (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Los tengo a los dos en un lugar de mucha estima”, enfatizó. Si bien no quiso decir a quién invitó al festejo, reveló que a la otra persona le explicó la situación para que no se ofendiera y le aseguró que tenía “un lugar enorme en su vida”. Según dio a entender, aunque se vio en una posición compleja, las partes lo entendieron y aceptaron celebrar su cumpleaños de esa manera.