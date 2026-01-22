Nicolás Vázquez volvió a hablar del final de su relación con Gimena Accardi: “Veníamos mal hace un tiempo largo”
En una entrevista con Ángel de Brito, el actor se sinceró sobre el doloroso final de su relación de 18 años, el impacto mediático y el proceso de sanación que atravesó
La espuma de la separación ya pasó y Nicolás Vázquez ofreció nuevos y profundos detalles sobre el final de su extensa relación de 18 años con Gimena Accardi. Durante una reciente conversación con el periodista Ángel de Brito en Bondi Live, el protagonista de la obra de teatro Rocky se sinceró sobre el complejo y doloroso proceso que significó la ruptura, así como el arduo camino transitado hacia la sanación y el reencuentro personal.
“Nico, el año pasado te separaste, estabas muy mal, casi 20 años de pareja, ¿cómo se reinicia?”, le preguntó directamente el conductor. La ruptura, según Vázquez, no fue un evento súbito, sino el desenlace de un proceso gestado a lo largo del tiempo. “No sé si hay una forma (de reiniciar). Sí, sé yo lo que hice. Primero, entenderlo. Veníamos mal hace un tiempo largo, lo cual lo tenía procesado, que en algún momento iba a llegar”, expresó el actor y agregó que con su ex buscaron ser “valientes” para enfrentar ese duro momento.
El artista explicó que el fin del amor se manifestó cuando “ya no te empieza a gustar todo del otro”, y recíprocamente, se percibe que “tampoco le gusta a la otra persona todo de vos”. “Te empezás a desencontrar, empezás a tener otras necesidades, de un lado, del otro. Entonces, eso hay que entenderlo primero. No hay manera de que no sea abrupta porque tenés tanta costumbre de 18 años. Yo estoy aprendiendo a hacer todo de vuelta; estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”, confió.
En ese sentido, Nico contó cómo hizo para afrontar su soltería. “Encontré la manera de encontrarme conmigo, de la manera más dura, que es en soledad, y sentirme solo por momentos, y ahora estoy muy bien”, aseguró y valoró que para Gimena también la ruptura fue una decisión para mejorar su vida. “Ella también, la veo en una nota y digo ‘qué bien que nos hizo’“, agregó.
El impacto de la exposición mediática fue, para el actor, uno de los aspectos más difíciles de gestionar. Interrogado por de Brito sobre cómo llevó el “escándalo” que generó la noticia de su separación, Vázquez no dudó en describir su experiencia con crudeza: “Como el $#%&. Sufría por mí, por Gime”. La omnipresencia de las redes sociales y el implacable escrutinio público, relató, intensificaron su sufrimiento, lo que llegó incluso a provocarle una afección psíquica: “Tuve ataques de ansiedad”. “Puede pasar que el amor empieza, que el amor termina”, relativizó sobre su vínculo la actriz.
El periodista, que reconoció la relevancia de la pareja en el ámbito artístico, señaló que Vázquez y Accardi “marcaron una época de tele, de teatro”. Ante esta afirmación, Nicolás compartió un detalle íntimo de cómo eran percibidos por su entorno más cercano, comparándolos con una icónica dupla del espectáculo nacional: “¿Sabes cómo decían en la intimidad a Gime y a mí? Selva y Arturo”, en alusión a Selva Alemán y Arturo Puig, emblemática pareja de actores.
Actualmente, Nico Vázquez volvió a formar pareja con Dai Fernández, su compañera de elenco. Su romance comenzó en 2025 tras años de amistad y colaboración en obras como Rocky y Tootsie, y fue confirmado públicamente ese mismo año, tras la separación.
