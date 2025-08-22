La reacción de Emilia Attias cuando le preguntaron por un posible romance con Nicolás Vázquez

“Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”. Con esas palabras, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación después de 18 años de relación. La noticia fue como un baldazo de agua fría para algunos fans y abrió la puerta a rumores, especulaciones y supuestos terceros en discordia que si bien por momentos se arrimó, no se cerró del todo. Un mes y medio después del anuncio, ella admitió que le fue infiel a su marido y, según trascendió, esta semana habrían firmado el divorcio. En medio del revuelo mediático, en las redes sociales se hizo eco la posibilidad de que él pueda iniciar una relación con su pareja de ficción más conocida: Emilia Attias. La actriz fue consultada sobre esto y tuvo una contundente respuesta.

Hay ocasiones donde la química traspasa la pantalla. Entre esos casos están Accardi y Vázquez, quienes se conocieron en 2007 cuando grabaron Casi Ángeles. Aunque sus personajes, Malvina Bedoya Agüero y Nicolás Bauer no terminaron juntos, en la vida real, él finalizó su matrimonio con Mercedes Funes y apostó por su relación con su compañera. Por otro lado, su interés romántico en la novela era Emilia Attias, quien interpretaba a Cielo Mágico. A pesar de los deseos de los fanáticos, ellos siempre afirmaron que eran solo amigos. No obstante tras la separación, el anhelo resurgió.

Emilia Attias y Nicolás Vázquez como Cielo Mágico y Nicolás Bauer en Casi Ángeles (Foto: IMDb)

En la emisión del jueves de Otro día perdido (eltrece), Mario Pergolini entrevistó a Attias y le hizo un picante comentario. “Nos llamó la atención que hace un par de días, y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó a circular en Twitter el deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos, una pareja en la ficción. Están todos contentos como diciendo ‘están los dos solos’. ¡Es ahora, Emilia, es ahora!“, le dijo el conductor.

Sin embargo, la modelo le respondió que no existía tal “ahora” y desestimó por completo la posibilidad de una relación: “Les voy a decir primero que yo no estoy sola -le voy a mandar un beso a mi novio Guille [Freire]- y sorry chicos, estrólense. Estrolo el sueño“. A su vez, dijo que con Vázquez son “muy amigos” y que eso “no va a pasar”. “Es como un hermano y yo soy como una hermana”, aseguró.

Andrés Gil, Gimena Accardi, Victorio D'Alessandro, Nicolás Vázquez, Emilia Attias y Rocío Igarzábal coincidieron en la costa en enero de 2025 (Foto: Instagram @nicovazquezok)

A lo largo de los años, los actores demostraron tener un gran vínculo. Además de compartir grupo de amigos, el 28 de agosto de 2024, cuando se realizó el Cris Morena Day, un evento que organizó el canal de streaming OLGA para homenajear a la productora, cantaron juntos sobre el escenario del Gran Rex el tema “Dos ojos” y enloquecieron al público.

Nico Vázquez y Emilia Attias cantaron "Dos ojos" en el Cris Morena Day (Foto: Instagram @olgaenvivo)

A pesar de la separación de Accardi, Attias dejó en claro que con Vázquez son solo grandes amigos. De hecho, en una reciente entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la actriz dijo que estaba “muy bien” con su vida y con su relación con el economista Guillermo Freire, con quien comenzó a salir tras separarse de Julio Mario Sibara, alias Turco Naim. Incluso habló sobre la posibilidad de volver a ser madre. ”Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos. Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así: para pensar en tener un hijo, me gusta que la relación esté en ese estadio. También siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija [Gina, de ocho años], pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro", sostuvo.