Aseguran que Martín Bossi y Morena Beltrán estarían viviendo un romance

El comediante Martín Bossi y la periodista deportiva Morena Beltrán estarían viviendo un romance, por lo menos, desde diciembre, según aseguró este martes Luli Fernández en el programa Socios del espectáculo (eltrece). A su vez, la columnista del ciclo, contó que el actor de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) Matías Mayer habría intentado acercarse a la analista de fútbol, pero retrocedió cuando se enteró del vínculo que tiene la comentarista deportiva con el protagonista de la obra teatral Kinky boots. En tanto, la cronista sentenció que la joven influencer tendría una relación ríspida con su colega Alina Moine.

Con su estilo descontracturado, el conductor Rodrigo Lussich explicó: “(Los dos están) rife y rafe, pero ya va más en serio. Va avanzando la cosa. Cada vez hay más noticias de que están juntos. Y Mayer quiso ir por ella, y dijo ‘no, me voy a frenar porque está con Bossi’”. Luego, el animador descartó que el imitador vaya a blanquear su amorío con Beltrán porque “es negador de relaciones, nunca te admite un romance”.

Después, Luli contó detalles de cómo Mayer supo que Beltrán estaba con Bossi: “Muere por Morena Beltrán. Parece ser que le encanta y la empezó a orbitar, y veía que seguía a Bossi, y Bossi seguía a Morena en Instagram. Empezó a preguntar. El romance de Bossi con Morena se está desmintiendo desde diciembre, pero el asunto es que esto prospera, y Matías dijo: ‘Pongo un freno, no la puedo llamar’ ”.

Matías Mayer Instagram @matiasmayer

Por otra parte, Luli se refirió al conflicto que existiría entre la analista de 22 años y Alina Moine, presentadora de SportsCenter. Sobre ellas, la panelista de Socios del espectáculo dijo que “se odian”. “Morena Beltrán la está rompiendo, impecable, increíble, todos la aman, todos mueren por ella, y parece que hay una rispidez”.

En tanto, la periodista Paula Varela recordó que Alina es “muy amiga” de Bossi. Incluso, en algún momento se sospechó de que ambos tuvieran “algo más”, lo cual no fue confirmado por ninguna de las dos partes.

Alina, ¿y un nuevo encuentro con el “Muñeco”?

Por otra parte, el conductor Adrián Pallares, oriundo de Salta, reveló que Moine y el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habrían mantenido un encuentro dos días atrás en la localidad provincial de Cafayate. Tiempo atrás, “Napoleón” y la locutora fueron vinculados en un impasse del director técnico con su esposa. En su momento, ella indicó: “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada”.