La reflexión de Belu Lucius luego de hacerse un chequeo médico: “Arranco a pensar en mí”

Gracias a su gran sentido del humor y su interminable carisma, Belu Lucius logró ubicarse entre las principales influencers del país. Pero, otras características que también la ayudaron a alcanzar ese puesto, fueron su transparencia y honestidad. No solo muestra los momentos ridículos y divertidos que experiencia en el día a día, sino que también se toma el tiempo de compartir con sus seguidores los eventos desafiantes que debe superar, las preocupaciones y las enseñanzas que le brinda la vida. Dentro de este marco, reveló una profunda reflexión a la que llegó luego de protagonizar un susto durante un chequeo médico.

Semanas atrás, Belu hizo a sus millones de seguidores partícipes de un complejo suceso familiar: Benja, su hijo de dos años, debió ser operado por una complicación que tiene en la vista: fue diagnosticado con estrabismo e hipermetropía tiempo atrás y, debido a esa condición, tuvo que pasar por el quirófano a mediados de marzo. Aunque la cirugía estaba programada, tanto ella como su pareja, Javier Ortega Desio, sufrieron muchos nervios y estrés.

El procedimiento salió a la perfección y, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, la expanelista de Cortá por Lozano (Telefe) comunicó la buena noticia y agradeció a todos por el apoyo enviado. Una vez superado ese momento, decidió que era hora de enfocar su atención en sí misma y programó una serie de estudios que tenía pendientes. Como buena influencer, registró el minuto a minuto y llevó a sus millones de seguidores con ella en el largo proceso.

Belu Lucius se realizó varios estudios médicos instagram @belulucius

Eso incluyó la intranquilidad provocada por un detalle que apareció en una de las pruebas médicas. A través de sus historias, Belu escribió: “En la resonancia magnética salió un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal”. Cuando la preocupación entre sus fans empezó a aumentar, reapareció para informar lo que le dijeron los médicos y transmitir un poco de calma. “Tranqui. Un quiste de 3 centímetros en el ovario derecho que se puede reabsorber solo”, tipeó sobre una foto en donde guiñaba el ojo a la cámara de manera cómplice.

La reflexión de Belu Lucius sobre su salud instagram @belulucius

Un par de días más tarde, quizás tras procesar lo que vivió, realizó una nueva publicación para reflexionar sobre lo necesario que es darle importancia a la salud propia. “Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años”, manifestó. Y finalizó: “Siempre hay algo más importante que yo, así que hoy arranco a pensar en mi, en mi cuerpo y mi salud”.

No es la primera vez que Lucius utiliza su plataforma para destacar la relevancia de los chequeos médicos y los diagnósticos tempranos. A finales del 2022 y luego de que a Benja le detectaran un soplo en el corazón, se tomó el tiempo de recalcar la necesidad de consultar con profesionales de la salud de manera regular.

Belu Lucius junto a Benjamín, su hijo menor instagram

“No dejen de ir al médico, de hacerse estudios, de aplicarse las vacunas de calendario, de cuidarse y de estar atentos a su salud y a la de sus hijos”, expresó. Tras el susto que vivió recientemente, deberá escuchar su propio consejo para priorizar su bienestar.