Emilio Monzó criticó la gestión de Alberto Fernández: “Es un Gobierno malparido”

Emilio Monzó fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha (eltrece) en donde apuntó contra el presidente Alberto Fernández y anticipó que el kirchnerismo perderá las próximas elecciones.

“Somos responsables de no sentarnos en una mesa y hacer política pública para terminar con esto. La democracia no solo tiene que ser competitiva, no es de mayoría y minoría. La democracia se completa con acuerdos y negociaciones. Pero es más fácil hacer marketing político”, aseguró el expresidente de la Cámara de Diputados, luego de hacer una autocrítica en la cual reconoció que el macrismo tuvo “mucha responsabilidad en que el kirchnerismo vuelva al poder”.

“Con el antagonismo con Cristina [Kirchner] logramos un triunfo en la provincia de Buenos Aires, pero lo que tendríamos que haber resuelto es el sistema electoral y, con eso, no solo terminábamos con el kirchnerismo sino con una estructura que está enquistada desde el 83 a la fecha”, confesó Monzó y agregó: “En ese momento, los gobernadores estaban todos pintados de amarillo, estaban todos aturdidos porque creían que se había terminado todo. Hoy el kirchnerismo es el espacio más intransigente de este país”.

Más adelante, el dirigente criticó a Alberto Fernández: “Este es un Gobierno que tiene muchos inconvenientes a la hora de gestionar, no solamente por la pandemia sino porque es un Gobierno que está malparido en su administración”. Luego, cargó tintas contra el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Tiene el mismo problema que tienen todos los gobernadores que no son de la provincia de Buenos Aires. Hay un fenómeno mediático a nivel nacional, que hacen que las personas que adquieren popularidad en nuestra provincia sean de la Ciudad, y los bonaerenses no tenemos manera de penetrar y no hay una relación”.

Monzó aseguró que el kirchnerismo “está en cierto riesgo de perder la próxima elección en la provincia de Buenos Aires por como están haciendo las cosas” y concluyó: “Nosotros tenemos que armar una alternativa política de gobierno, no de oposición. Lo que armamos en 2015 fue una alternativa para ganarle, pero pensando menos que íbamos a gobernar. Ahora tenemos que pensar que vamos a gobernar y tenemos que gobernar distinto”.

LA NACION