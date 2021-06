La extraña foto de la reina Máxima y una pareja de granjeros que sorprendió a todos

La reina Máxima compartió una foto en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. Es que, en plena recorrida por algunas zonas rurales de Holanda, la argentina se mostró conversando con una pareja de granjeros en una imagen que no la favoreció. Entre los comentarios, varios usuarios apuntaron a la responsabilidad del fotógrafo por no haber cuidado las proporciones de la escena. “Qué foto rara, Máxima no es gigante”, señaló una usuaria.

“La reina Máxima realiza una visita de trabajo a una granja lechera en Lettele en el municipio de Deventer”, puede leerse en el epígrafe de la publicación que causó polémica entre los seguidores de Máxima Zorreguieta. En la foto, un hombre y una mujer están parados en el frente de su casa mientras conversan con la reina consorte quien, a su lado, parece muchísimo más alta de lo que es en realidad. Más allá de que está usando calzado de taco alto, la perspectiva parece haberle jugado una mala pasada al encargado de retratar el encuentro.

“Qué grandota al lado de ese matrimonio” y “Despidan ya al fotógrafo” fueron algunos de los comentarios que suscitó la extraña postal en las redes sociales.

La visita a la granja lechera, que tuvo lugar el jueves, ya había dado que hablar por otra razón: mientras Máxima dialogaba con los vecinos y la prensa sobre los distintos problemas que atraviesa el campo y la importancia de la “salud financiera”, dejó ver cuál es el fondo de pantalla de su celular. Se trata de una imagen de la heredera al trono, la princesa Amalia, luciendo un traje de flamenco. Se trata de una fotografía tomada durante un viaje a España, en el que tanto la reina como todas sus hijas se vistieron como verdaderas sevillanas.

