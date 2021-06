Jorge Lanata anticipó de qué hablará en el estreno de Periodismo para todos

Este domingo por la noche, Jorge Lanata dará inicio a una nueva temporada de PPT: Periodismo para todos, el programa de humor político y actualidad que cumple diez años. El proyecto televisivo mantendrá el formato de años anteriores y agregará nuevos segmentos. En diálogo con el programa ConTacto digital de Radio Rivadavia, el periodista anticipó algunos temas que se abordarán en el estreno.

“Vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo siempre, vamos a seguir con la caja porque, de hecho, los que están mirando también están en una caja ahora”, dijo Lanata en conversación con Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez. “Cumplimos diez años. Hace un tiempito estuve viendo material viejo, es muy fuerte pensar cómo estaba el país hace diez años y cómo esta hoy”, comentó. “Vamos a acompañar eso, contar las cosas que están pasando y mientras tanto nos divertimos, porque tratar de comunicar la realidad con [Richard] Wagner de fondo... Ya demasiado Wagner tiene la realidad”, añadió.

Durante la entrevista, el conductor se refirió a algunos de los informes centrales del programa. “Hay varias preguntas que la gente puede esperar que mañana respondamos. Una de ellas es por qué hay tantos muertos en la pandemia: tenemos un estudio que muestra en qué cosas se falló, que principalmente tiene que ver con que el Gobierno ignoró la segunda ola”, detalló. “Además, tenemos una historia propia de sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo social, historias vinculadas al PAMI, y obvio que los soldaditos van a estar”.

Este domingo, Jorge Lanata vuelve a conducir Periodismo para todos, el ciclo que cumple diez años en la pantalla Captura de pantalla

Por otra parte, Lanata remarcó que PPT, de una hora de duración, se emitirá sin cortes, y que al final de la primera emisión de 2021 aparecerán todos los periodistas que participaron del ciclo a lo largo de su primera década.

Preguntado sobre su expectativa por el rating, indicó: “Yo vivo en una selva en la cual el lenguaje que se habla es el rating. Si me preguntás a mí, desde lo personal, lo que importa es que me digan si el programa es bueno o malo, pero yo no puedo no pensar cuánto mido”. Y explicó: “Si mido poco, me echan a la mierda, y si mido mucho, me da cierto poder para hacer lo que quiero y ser cada vez más libre”. En ese sentido, destacó que es una de las pocas personas en televisión que no trabajan con “la cucaracha” conectada en vivo. “Quizás Marcelo [Tinelli] y Mirtha [Legrand] no lo hacen, pero somos pocos. Yo no quiero saber la medición durante el programa, no soy distinto del público, si yo me estoy entreteniendo sé que la gente también, si yo me aburro, ellos lo mismo”.

Jorge Lanata: “El Gobierno está enojado con la prensa hace años”

En vísperas del día del periodista, que se celebra cada 7 de junio en la Argentina en homenaje a la aparición del primer periódico patrio, La Gazeta de Buenos Ayres, Lanata habló sobre el tenso vínculo que el Gobierno mantiene con la prensa. “Para comunicarse con los periodistas, el Gobierno no tiene un marco general, como no lo tiene con nada”, dijo. “Alberto [Fernández] habla cuando quiere, las entrevistas que da, las da con medios oficialistas o que saben que no van a ser críticos. El Gobierno tiene con la prensa esa actitud que tuvo el kirchnerismo en general. Como [Carla] Vizzotti diciendo ‘dejen de hablar de Pfizer’, ¿qué se cree, que nos va a marcar ella el sumario? Tienen un enojo hacia la prensa desde hace años”.

Luego, recordó que Ernesto Tenembaum, durante una entrevista, le preguntó quién tiene más poder: si el Gobierno o el periodismo. “Es una pregunta idiota”, consideró. “Obviamente tiene más poder el Gobierno, que tiene las Fuerzas Armadas, la Policía, los jueces. Es obvio que es una pelea muy despareja”.

