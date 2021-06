Roc Sandford, el millonario que dejó atrás el lujo para vivir en una casa abandonada

Roc Sandford viene de una larga estirpe de gente poderosa y adinerada, cuyos lujos y opulencias decidió dejar atrás para vivir en la tranquilidad de una zona rural, sin energía eléctrica, gas ni agua potable. El millonario, bisnieto del quinto conde de Rosslyn, Philip Dunn, a su vez, hijo del magnate del acero Sir James Hamet Dunn, se mudó a Geometra, una pequeña isla en Escocia para generar conciencia sobre el cambio climático.

Si bien el nieto de Lady Mary Sybil St. Clair-Erskine, hija de James St. Clair-Erskine, podría vivir en mejores condiciones, se instaló en una casa abandonada hace 160 años que no genera ningún impacto ambiental. En la isla que compró en los 90, según reveló él mismo al medio The Sun, viven muy pocas familias en las mismas condiciones que él, decididas a marcar una diferencia.

El empresario se mudó a la isla que compró en los años 80. Lo acompañan dos de sus cuatro hijos quienes también son activistas Roc Sandford

Sandford contó que aprendió gradualmente cómo hacer que la vida sea placentera y satisfactoria en el medio de la nada sin aparatos electrónicos (ni facturas de servicios públicos). La experiencia le enseñó trucos y técnicas que no solo son claves en el campo, sino potencialmente útiles para la vida en la ciudad.}

Para alimentarse, cría animales, cultiva frutas y verduras y recolecta leña seca para cocinar y calentar la modesta casa en la que vive. “No tiene calefacción así que puede ser bastante fría en el invierno. Mi té se congeló el otro día. Normalmente, hace unos dos grados en mi dormitorio”, detalló.

“Pero es un lugar hermoso, me encanta y soy muy feliz acá. Sé que para el común de la gente mi casa puede parecer una basura, pero para mí no lo es”, agregó en conversación con The Sun. “No pinté, hay mucha humedad porque estamos en el medio del Atlántico y las paredes tienden a descascararse, pero se ve peor de lo que es”.

La vivienda tiene cinco ambientes y cuenta con un panel solar para generar energía. “Es suficiente para cargar mi computadora, mi teléfono, mis herramientas eléctricas y mi linterna. No tengo cosas que consuman mucha electricidad”, explicó. “Lo que más extraño es el lavarropas, pero es un lujo: puedo lavar fácilmente mi ropa a mano”.

Cuando sus hijas Cato, Lazer y Blue estudiaban en Londres, durante la temporada estival se mudaban a la isla con su padre y pasaban allí el verano. Ahora, ya adultas, no se quedan tanto tiempo, pero sí lo visitan con frecuencia y siguen sus pasos en la lucha por el medio ambiente.

