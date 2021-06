Axel Kicillof: “Ya vacuné a una ciudad de Buenos Aires y media”

Luego de anunciar que comprará 10 millones de vacunas indias, Axel Kicillof se refirió este viernes al ritmo de vacunación que llevan adelante en la provincia de Buenos Aires y se diferenció categóricamente de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. “Ya vacuné a una ciudad de Buenos Aires y media”, dijo el gobernador.

En diálogo con Intratables, el mandatario bonaerense explicó la gestión que realizan en su distrito para combatir la pandemia del coronavirus y sostuvo que “hay que vacunar a todo el mundo”. Además, respaldó las medidas del presidente Alberto Fernández. “Estamos todos con mucha expectativa, con mucha ansiedad. Si vos tomás lista de los 200 países aproximados que se computan, nosotros estamos en el puesto 21 y, en términos de población, estamos 31. Es decir que estamos muy bien, somos de los primeros 20 países en tener esta cantidad de vacunas”, sumó.

“Yo tengo 17 millones de habitantes en la provincia, vacuné 4 millones. Ya vacuné casi a una ciudad de Buenos Aires y media, pero a mí me falta mucho vacunar”, lanzó Kicillof, aunque acto seguido remarcó que “son cosas incomparables”.

Vacaciones de invierno en la provincia

Sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires a raíz de los alarmantes números de positivos, el gobernador sentenció: “Planificar hoy a mediano o corto plazo está sujeto a muchísima incertidumbre. Si uno ve que la segunda ola sigue intensa como viene, será complicada la presencialidad”.

Y agregó: “Es un tema que pasa en todo el planeta. No es que no me interesa la educación, el problema es que a más movilidad, más cercanía, más contacto, más contagio y eso es lo que tenemos que evitar”.

En esa línea, expresó que la idea en la Provincia “es volver a la presencialidad lo antes posible”. Sin embargo, resaltó que, de no poder hacerlo, “evaluarán la posibilidad de adelantar las vacaciones para que coincidan con un tiempo de no presencialidad”. “Todo está sujeto a análisis”, concluyó.

La invitación a Doman

En un momento distendido de la entrevista, cuando el conductor, Fabián Doman, le decía que él estaba a su izquierda ideológicamente hablando, porque pedía el IFE y el Gobierno no lo habilitaba, Kicillof lo interpeló: “¿Querés integrar el Frente de Todos?”.

Inmediatamente, el conductor sonrió y respondió: “No, te agradezco mucho, soy periodista. Gracias por la invitación”. Y contó que desde el Pro nunca lo llamaron para sumarse a ese espacio político.

Rápido, el gobernador disparó: “Es que a la coalición esa la maneja un grupito... Acá tenemos una coalición que realmente charla, piensa, reflexiona y después tenemos un presidente que toma las decisiones”.

LA NACION