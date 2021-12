Emily en París: a cuánto ascendió la fortuna de Lily Collins tras protagonizar la serie

Este 22 de diciembre llegó a Netflix la segunda temporada de Emily en París, la serie protagonizada por Lily Collins que narra las aventuras de una joven en Francia, apostando a su carrera laboral y cumpliendo su sueño de vivir en otro país. La ficción fue un gran éxito en su primera parte, conformada de 10 capítulos y apunta a convertirse en un suceso en su nueva entrega. Por este proyecto, el patrimonio de la actriz ascendió a 25 millones de dólares.

La hija del reconocido cantante atravesó un 2021 a puras emociones tras encarar esta ficción, que en principió fue muy criticada por los franceses por los estereotipos que se muestran en la serie pero se convirtió en una de las más vistas de la temporada. También Lily Collins fue noticia por su casamiento con el director de cine Charlie McDowell el 4 de septiembre pasado.

Lily Collins se convirtió en una de las actrices del mundo mejores pagas.

Los éxitos forman parte de la vida de la joven de 33 años, tal es así que con tan solo dos años comenzó su carrera frente a la pantalla y desde entonces realizó colaboraciones en diversas ficciones. Pero fue en el 2009 que su carrera ascendió con su participación en The Blind Side, protagonizada por Sandra Bullock.

Desde aquel momento, las producciones de Hollywood la tenían como favorita así como también el mundo de la moda, tal el caso de Chanel que la contrató como figura de alguna de sus colecciones. Su éxito se refleja también en su patrimonio que actualmente ronda los 25 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth.

Trailer Emily en Paris - Fuente: Netflix

Con la primera temporada de Emily en Paris, Collins tuvo un salario de 300 mil dólares por episodio, lo que suma 3 millones teniendo en cuenta que contó con 10 capítulos. A esto hay que sumarle lo que habría recibido por su trabajo en la segunda entrega. Con estas cifras logra figurar en la exclusiva lista de las actrices mejores pagas del mundo.

La actriz comenzó su carrera cuando tenía dos años en la serie Growing Pains.

Además de aumentar su patrimonio, la serie realizada por Netflix fue un gran proyecto para Lily Collins, que no dudó en destacar en sus redes sociales: “Ser parte de @emilyinparisrealmente me ha cambiado la vida, y no podría amar más a esta tripulación / familia / equipo. Estoy más que agradecida con todas las personas que hicieron posible esta temporada, nada menos que en medio de una pandemia”, sostuvo en su publicación en Instagram.

La actriz debutó como productora en Emily en París.

Y finalizó: “Como mi primer proyecto de producción, ha sido una alegría y un trabajo de amor ver que todo cobra vida, y saber que se están divirtiendo tanto viéndolo y conociendo a los personajes (antiguos y nuevos) me hace sentir infinitamente orgulloso. ¡Gracias por todo su apoyo y entusiasmo!”.