La terminante frase de Wanda Nara sobre la infidelidad en un video de Netflix

A más de tres meses del “Wandagate”, la polémica que se desató tras la denuncia mediática de Wanda Nara sobre la infidelidad de Mauro Icardi, la empresaria continúa posicionándose el centro de la escena gracias a su prolífera actividad en las redes sociales. Este martes, en un desopilante video que filmó para Netflix, la dueña de Wanda Cosmetics hizo contundentes declaraciones sobre la infidelidad, el poliamor y la vida en París.

La filmación, que ya es viral, comienza con la propia Wanda pronunciando una frase que no admite segundas lecturas: “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. Soy todo o no soy nada”, sentencia. Luego, aparece en la puerta de una boulangerie (en español, panadería) mientras come con un pain au chocolat acompañado de un mate.

Su look es bien parisino: una boina negra, tapado de corderito negro y un mono rojo. Aunque antes, en un adelanto, la modelo saluda a la audiencia de la plataforma frente a la Torre Eiffel, con otro outfit inconfundiblemente local: boina rosa, saco violeta y cartera celeste. “Hola, ¿cómo están? Esto es Wanda en París”, dice la representante de Icardi, en un juego de palabras con el lanzamiento de la nueva temporada de Emily en París. Después, Wanda pasa frente a un cartel que dice “Wanda en París”.

El comentario con el que Netflix acompañó la publicación señala: “Lo que Emily no sabe es que el pain au chocolat queda mejor con un amargo calentito. Menos mal que tenemos a Wanda en París que nos abrió las puertas de su casa (y de su corazón) para contarnos cómo es ser una argentina en la ciudad del amor”.

La filmación está intercalada con fragmentos de la serie, donde Emily hace comentarios de temáticas que después son retomadas por Wanda. “Me gusta París, pero no sé si yo le gusto a París”, dice la protagonista de la serie. Acerca de las diversas infidelidades en las que incurre el personaje, Wanda aclara: “Yo no podría hacerlo. Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa”.

La escandalosa frase de Wanda Nara sobre la infidelidad

Asimismo, Nara se refiere a las diferencias culturales entre París y Buenos Aires, como las que vive el personaje que interpreta Lily Collins por ser estadounidense: “Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo: ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa’”, lanzó la empresaria. Wanda también hace una curiosa analogía entre los smartphones y los vínculos amorosos: “Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como el teléfono que tiene la actualización”, remarcó.

En el transcurrir de la grabación, la modelo, de 35 años, camina por emblemáticos lugares de la capital francesa como el Arco del Triunfo, mientras explica qué la enamoró de la “ciudad luz”, donde vive desde hace algunos años. “París me conquistó por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está, pero es verdad que yo tengo un estilo que es un poco diferente, y me ha pasado de ir al a peluquería y que me digan: ‘No, mi amor, ese rubio no es parisino y vos vivís en París’; y yo dije: ‘Ay no por favor, que no me cambie el color, porque este color soy yo’”.

En cuanto a sus semejanzas con Emily, Wanda reflexiona y habla sobre sí misma: “Siento que en el fondo ella también es un poco naíf, un poco caprichosa. Y sobre todo, es muy perseverante. Se encuentra con un montón de trabas, por el idioma, por una jefa que no la considera realmente importante. Pero lo que me relaciona mucho con Emily es que me gustan mucho las redes sociales. Estoy siempre pensando a ver cómo puedo hacer, si una marca me contrata para promocionar un producto, qué es lo que me puedo inventar”, opinó. En tanto, también hizo mención de su difícil relación con el idioma francés. “La verdad que no articulo dos palabras seguidas, pero es verdad que llego a casa y digo Bonjour, así mis hijos se sienten en Francia”, dijo entre risas.

Hacia el final del clip, Wanda se muestra junto a la imponente pileta que tiene en el spa de su casa, vestida con una bata de Versace, y relata cómo suele terminar sus días en París: “Y seguramente terminan acá, en el spa de casa, porque me encanta venir acá. Me relajo, voy mucho a la piscina y me encanta estar en el spa”, reconoció.

Finalmente, en respuesta a cuál fue la situación que vivió en París que más la impactó, Wanda narra una sorprendente experiencia que tuvo en el vestuario de un gimnasio con una amiga francesa. “Nos fuimos a cambiar, y se quedo en bo... en un minuto. Pierna abierta, se pasaba crema y yo me quede: ‘Wow, que desinhibidas que son las francesas’”. Sobre su actividad en las redes sociales, admite: “No me siento influencer. Me gusta mostrarle a la gente lo que yo hago mi vida. Es real”.