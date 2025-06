Emily Lucius reveló una operación que se hizo y que suele ser tabú

Emily Lucius, siempre cercana a sus seguidores y activa en redes sociales, suele compartir una gran variedad de contenidos: desde trucos caseros y recomendaciones hasta momentos íntimos de su vida diaria. Su estilo transparente y auténtico la convirtió en una figura que muchos siguen con interés, justamente por mostrarse tal como es. Sin embargo, esta vez fue un paso más allá y sorprendió a todos al contar que decidió someterse a una operación muy específica. Se trata de un procedimiento que no muchas personas se animan a visibilizar, ya sea por pudor o porque suele mantenerse en la esfera de lo privado. A pesar de eso, Emily eligió hablar abiertamente del tema: mostró imágenes, relató el proceso y dejó en claro que su intención es desmitificar ciertos prejuicios.

Esta vez, la influencer decidió contar que se sometió a una operación que no es frecuente ver en redes sociales, pero que para ella significó un antes y un después en su calidad de vida. Según relató, llevaba tiempo atravesando un dolor intenso y persistente en sus pies debido a un problema hereditario. A pesar del miedo que sentía y de los comentarios desalentadores que recibía cada vez que mencionaba el tema, finalmente optó por confiar en su médico y dar el paso que tanto necesitaba.

Emily Lucius se operó los juanetes (Captura: Instagram @emilylucius)

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, comenzó diciendo: “Hace tiempo vengo con mucho dolor de juanete y mucho MIEDO. Resulta que heredé los pies de mis abuelos, idénticos. El año pasado el dolor hasta me impedía caminar. Es un dolor muy difícil de explicar. Es como un fuego, una puntada que no se va con nada, muy intenso, se acalambran los dedos, te impide caminar horrible. Averigüé y tomé la decisión de operarme”.

La influencer reveló que era una situación que le generaba mucho dolor (Captura: Instagram @emilylucius)

En esa misma línea, dejó en claro que fue complicado tomar la decisión, pero que se terminó animando: “Preferí no escuchar mucho y confiar. Porque cada vez que comentaba este tema los comentarios eran: ‘No te operes. Te va a doler, te va a quedar peor, te va a doler más, te van a quedar mal’. En fin. Confié. Muchas deben estar pasando por mi misma situación. Solo nosotras sabemos el dolor. No sufran más. La operación no duele nada. Te sedán y aplican anestesia local en el pie, un bloqueo. La operación es ambulatoria y en menos de 2 meses volvés a la vida normal”, contó, además de que le agradeció a Leonardo Conti, del Hospital Italiano, quien llevó adelante la cirugía.

Las reacciones de los usuarios a la decisión de la influencer

Su publicación no tardó en generar repercusión y, como era de esperarse, despertó tanto curiosidad como apoyo entre sus seguidores. Asimismo, su hermana Belu fue una de las que se refirió al tema. En sus historias de Instagram puso las fotos de los pies de Emily en la playa con la frase: “Eran tan feos que los enterraba en la arena”. Además, a modo de broma, sumó una imagen suya con un gesto de horror en la que sostenía: “Yo cada vez que estaba cerca de su juanete, es que era feo, feo…”. Luego de eso, le dedicó unas palabras para felicitarla por la decisión tomada.

Muchos usuarios se sintieron identificados con la situación de Emily (Captura: Instagram @emilylucius)

Por otro lado, sus seguidores le dejaron una serie de mensajes de todo tipo, muchos apoyándola en la decisión, y otros dándole algunos consejos de acá en adelante. Por un lado, un usuario comentó: “Hola… tengo el mismo problema y escucho los mismos comentarios ‘no te operes’, ‘quedas mal’, ‘es muy doloroso’, todos comentarios que te desaniman. Pero realmente es muy doloroso e incómodo seguir con este problema”. Otro agregó: “Me operé de lo mismo hace dos años, estoy perfecta, ¡nunca más un dolor! ¡¡¡Hay que animarse!!!”. También hubo quien señaló: “Hay que borrar el mito del dolor y de todo lo que lleva alrededor ese mito”. Finalmente, una usuaria le dejó una recomendación: “Ahora que ya estás operada… no vuelvas a usar zapatos con forma de pie con juanete”.