La luna de miel de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri: aventura y romance en la Patagonia

Luego de la lujosa fiesta de casamiento con estilo italiano y repleta de personajes famosos, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri emprendieron una romántica luna de miel hacia la Patagonia, más precisamente a San Martín de los Andes. La pareja eligió ese destino por un motivo particular de su historia de amor y decidieron mostrar sus días entre montañas y ríos en las redes sociales de la influencer, que se llenaron de comentarios de apoyo hacia los recién casados. “Donde sea pero con vos”, dijo la novia al compartir el contenido.

Emily mostró todos los detalles del viaje para sus seguidores

Primero pasaron por el registro civil el pasado 21 de febrero y luego, el 8 de marzo, Emily y Rodrigo celebraron en una imponente fiesta de estilo mediterráneo junto sus seres queridos, en una jornada que estuvo marcada por el amor, la diversión y los invitados de lujo que tuvo el evento: desde el expresidente y tío del novio, Mauricio Macri, a personalidades del espectáculos como Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte con Fabián Cubero, la Peque Pareto, Fede Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cande Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

La pareja disfruto de las actividades típicas de la Patagonia (Foto: @emilylucius)

Ahora para celebrar su amor, la pareja decidió viajar al sur de Argentina por un motivo muy especial: “Volvimos al primer amor, a nuestro lugar en el mundo, a nuestra Patagonia que amamos!!!! San Martín fue el primer destino y viaje que hicimos juntos antes de ser novios. Hoy tenemos la suerte de volver!!!”, escribió Emily en el primer posteo de su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 1,9 millones de seguidores.

Tras la boda, la pareja eligió un lugar especial para su luna de miel (Foto: @emilylucius)

En las fotos y videos que publicó la influencer, se los ve muy enamorados disfrutando del espectacular paisaje patagónico y de las distintas actividades que ofrece el lugar como catas de vino, vueltas en kayak y paseos en barco. “Donde sea pero con vos”, puso Emily en otro de los posteos donde se la ve abrazada a su marido, mostrando todo el romanticismo que caracteriza a esta pareja.

Las tiernas fotos de la pareja en el sur

En otra de las publicaciones, Emily precisó cómo fue una de las excursiones que más les gustaron: “Hoy fuimos a Villa la Angostura para hacer una de las experiencias más hermosas hasta el momento !! No les puedo explicar lo increíble que fue. Yo necesito que si llegan a venir al sur la hagan, pueden venir solos, con familia, amigos de cualquier manera es bellísima. Recorrimos en catamarán, disfrutamos de las mejores vistas, comimos una picadita, tomamos vinito y literal no podemos pedir más!!!”, aseguró la modelo.

La parejo hizo kayak, paseo en barco y cata de vinos (Foto: @emilylucius)

Con esta luna de miel, Emily y Rodrigo coronan su relación, que comenzó en 2023 y cuyo compromiso de casamiento tuvo lugar nada más y nada menos que en Nueva York en 2025.

La soñada luna de miel de Emily Lucius en el sur argentino con su flamante marido

Ahora, con pocos días de casados, la pareja disfruta de unas merecidas vacaciones en uno de los lugares más importantes para ellos, donde realizaron su primer viaje como novios. De ahora en más, encararán una vida como marido y mujer y, tal como dice la clásica frase de las bodas, “vivirán felices por siempre”.