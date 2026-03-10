Quién es Sofía Smaldone, la mujer que acompañó a Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

La vida sentimental de Mauricio Macri volvió a quedar en el foco mediático tras su separación de Juliana Awada. Luego de que se lo vinculara con Graciela Alfano, Guillermina Valdés, Natalia Graciano y Chloé Bello, el expresidente fue visto muy bien acompañado por una mujer en el casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares con la influencer Emily Lucius, que se celebró el sábado en la quinta familiar Los Abrojos, en Los Polvorines.

Según dieron a conocer Yanina Latorre y Nicolás Peralta al aire de SQP (América), dado que el periodista estuvo presente en la boda, la flamante pareja de Macri es Sofía Smaldone, una coach ontológica de 38 años. “Estudió en Di Tella, estuvo casada con un millonario de una naviera de quien se separó en malos términos y está con muchos conflictos desde hace tiempo. Tiene dos hijos, una nena y un nene, y vivió un tiempo en Miami con su familia”, detalló la conductora del ciclo.

Mauricio Macri y su nueva pareja

En su cuenta laboral de Instagram, llamada @healingsoulsmethod, donde tiene más de 8 mil seguidores, Smaldone se presenta como una ayuda a “reconocer patrones y volver a tu esencia; ahí está la felicidad”.

“Ella se define como una mujer profunda y consciente, que vive uniendo la razón y la emoción. ‘Soy una madre presente, valiente y comprometida con sanar para no repetir historias que ya no quiero‘“, dijo Peralta al leer una de las publicaciones de Smaldone.

Sin embargo, Latorre remarcó que el entorno de la mujer “la critica y dice que es interesada y cholula”. A lo que agregó: “No es muy querida, toda la data que me llega de ella es negativa”.

Sofía Smaldone, la nueva pareja de Mauricio Macri

De acuerdo al relato de Peralta, Macri llegó al casamiento de su sobrino “con su hija Antonia y tres amigas, y se sentó en la segunda fila” durante la ceremonia. “Él dijo que iba a ir acompañado, pero no había dicho el nombre”, comentó. Pero su acompañante llegó más tarde, al momento de la fiesta, y lo hizo junto a otras dos mujeres. “En un momento, el living de Macri se llenó de personas que no habían estado en la ceremonia y ahí apareció la mujer en cuestión, despampanante”, describió el panelista.

“Estuvieron toda la noche sentados juntos, charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo. No hubo beso, pero sí mucha manito de ella”, continuó Peralta, que fue testigo de los hechos. Asimismo, explicó que Juliana Awada estaba invitada, pero prefirió “dar un paso al costado por respeto a la familia y a ella misma”.

Según revelaron en SQP, la flamante pareja no solo fue vista por los más de 350 invitados al casamiento, sino que, además, Smaldone compartió en su cuenta privada de Instagram una selfie junto a Macri a la que le añadió el emoji de un corazón blanco y la canción “She’s my partner”. También, dos días después, publicó un video donde mostraba el look que había llevado a la boda, aunque al poco tiempo decidió borrarlo.

La selfie que Sofía Smaldone compartió en sus historias de Instagram con Mauricio Macri y luego borró

Pese a que últimamente se relacionó al expresidente con otras mujeres de la farándula, su vínculo con Smaldone sería cada vez más formal. “En la intimidad de Macri ya la conocen porque hubo un beso delante de otras personas, de otros miembros de la familia”, dijeron en el programa de América, donde aseguraron que la semana pasada asistieron juntos a un evento y compartieron algunos partidos de paddle y de tenis. La presencia de la coach ontológica en el casamiento del sobrino de Macri sería un paso más hacia la oficialización de su noviazgo.