Wanda Nara reveló el motivo por el que decidió pintar de rosa el Lamborghini con el que llegó a la audiencia en Milán

La audiencia del miércoles pasado por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes buscan ponerle fin a su matrimonio de poco más de una década, dio mucho de qué hablar. Uno de los puntos que no pasó desapercibido por los que siguen la escandalosa separación fue la llegada de la mediática al Tribunal de la familia de Milán en un Lamborghini Huracán Spyder rosa, una versión distinta del auto con el que se paseaba junto al futbolista.

Wanda Nara llegando a su divorcio en Italia con un Lamborghini Huracan Spyder rosa

Según trascendió, tras hacer la división de bienes en el pasado, el exclusivo automóvil habría quedado en manos de Wanda. Cabe señalar que es esa misma división la que Mauro quiere desestimar en el proceso judicial que lleva en la ciudad italiana.

El auto de alta gama era originalmente celeste eléctrico; pero, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) lo pintó e intentó mostrar con este pequeño gesto su empoderamiento femenino ante aquella circunstancia. Después de tanta repercusión sobre su decisión, rompió el silencio en el streaming de El Ejército de la mañana (Bondi Live). “¿Puedo preguntarte por qué ploteaste el auto favorito de Mauro?”, le preguntó a través de una conversación de WhatsApp Pepe Ochoa. A lo que ella contestó: "Ploteé todos mis autos. Me encanta porque protege la pintura original el plotter y porque todos mis autos son negros. Hice dos o tres de colores para el verano europeo".

Los chats de WhatsApp de Wanda Nara a Pepe Ochoa Foto: Redes Sociales

Pero el rodado italiano no fue el único detalle que capturó la atención de quienes estaban expectantes ese día. El espectáculo visual fue acompañado con un look muy particular: un conjunto sastrero de pantalón y saco gris con líneas simples, camisa blanca, una corbata a rayas y stilettos de taco alto, outfit que completó con un rodete despeinado y una minicartera bordó. Minutos después de haberla visto, gran parte de los 17.5 millones de seguidores que tiene en Instagram comentaron que estaba muy parecida a Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, durante el juicio en el que se enfrentó contra el reconocido actor.

Mauro Icardi ironizó sobre el Lamborghini rosa con el que Wanda Nara asistió a la audiencia (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Tras el revuelo que la empresaria de cosméticos provocó, el delantero del Galatasaray no tardó en reaccionar y lo hizo nuevamente de la mano de Johnny Depp, estrella de Hollywood con la que se identifica y a la que siempre recurre en la guerra judicial contra la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella. “En un mes nos verán en un Lamborghini rosa, Johnny”, escribió Mauro, sobre una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA).

El auto deportivo en su color original, cuando pertenecía a ambos Redes sociales de Wanda Nara

Mientras Nara e Icardi están a la espera de la devolución del tribunal italiano sobre si existió algún tipo de adulterio entre las partes (lo que llevaría a quien lo cometió a tener que indemnizar económicamente a la otra parte), la conductora trabaja en distintos proyectos televisivos. Además de reaparecer en el Ballando con le stelle, la versión italiana de El Bailando, está en pleno preparativo para su regreso como presentadora de MasterChef (Telefe).

“Ayer hicimos reunión online con Lebrino y Pendino. Estamos preparando todo“, le dijo a Ochoa, quien también aprovechó para preguntarle sobre la instancia judicial que atravesó con el padre de sus dos hijas. “Viste que ya no hablo más de él. Estoy en otra cosa. Y por respeto a mi nueva vida, no hablo nunca más”, concluyó.