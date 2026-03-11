LA NACION

Rodrigo Valladares Macri y Emily Lucius: el especial lugar donde celebraron su boda y la emotiva fecha que eligieron

Un año después de haberse comprometido en Nueva York, el hijo de Sandra Macri y la influencer se casaron en una fabulosa fiesta para 350 invitados

Después de casarse por civil el pasado 21 de febrero, la pareja intercambió los anillos en la quinta Los Abrojos
Fue una boda soñada. Bajo un atardecer dorado y en un inmenso jardín decorado con flores blancas y amarillas, Rodrigo Valladares Macri (36) y Emily Lucius (31) dieron el “sí, quiero” después de tres años de relación. Luego de haberse comprometido en su último viaje a Nueva York y de haber pasado por el Registro Civil el 21 de febrero, la pareja celebró el 7 de marzo su gran historia de amor con una fabulosa fiesta en la quinta “Los Abrojos”, propiedad del tío del novio, Mauricio Macri.

Divertidos, Rodrigo y Emily posan en los jardines de la quinta de Los Polvorines. Con un traje de Nevada Novias, la influencer muestra orgullosa su anillo de oro rosado
El “sí, quiero”, ante el juez Arturo Bayala. Los arreglos florales, espectaculares, en amarillo, blanco y verde
Más de trescientos cincuenta invitados dijeron presente en el gran día. Además de los tíos del novio, Mauricio y Gianfranco Macri, acompañaron a los recién casados Sofía “Jujuy” Jiménez, Cale Ruggeri y su marido, Nicolás Maccari; Oscar Ruggeri, Rocío Marengo y Eduardo Fort, Federico Bal y Mica Viciconte y Fabián Cubero, entre otros. “Bendecida y completamente feliz”, escribió la influencer a sus casi dos millones de seguidores. Para la ocasión, Emily eligió un diseño de Nevada Novias, con escote off shoulder con bordados y detalles de perlas, mientras que Rodrigo apostó al traje azul marino con corbata haciendo juego.

Tras intercambiar los anillos, se dan un romántico beso
Su hermana, Belu Lucius, y su mamá, Silvia Kairuz
“La vida me premió con el mejor”, dijo emocionada la novia, quien también recibió el apoyo incondicional de su hermana, la actriz Belu Lucius, y de sus padres, Miguel Ángel Lucius y Silvia Kairuz. “Todo fue mágico, pero hubo tres momentos del casamiento que siempre voy a llevar en mi corazón. El primero fue cuando papá me vio por primera vez, soñé con eso toda mi vida y fue completamente emocionante.

Emily y Rodrigo se conocieron en 2023 a través de unos amigos y el año pasado él le propuso casamiento en el Central Park, durante un viaje a Nueva York
Los recién casados posan con los tíos de Rodrigo: Mauricio y Gianfranco Macri, hermanos de su madre Sandra, quien murió en 2014 a los 53 años
El segundo, cuando nos vimos de cerca con mi amorcito… ¡me temblaba el cuerpo! Y el tercero, cuando dije mis votos y vi a todas esas personas que adoro y con las que compartí este amor único”, dijo Emi a ¡HOLA! Argentina.

UN LUGAR MUY ESPECIAL

El lugar y la fecha elegida de la ceremonia no fue casual. Guarda un emotivo significado para Rodrigo Valladares Macri. Es que, en esa quinta, 35 años atrás celebraron también su casamiento sus padres, Hugo Valladares y Sandra Macri, quien murió en 2014 a los 53 años. Y también fue especial para el ex mandatario argentino, quien no dudó en compartir sus sentimientos en las redes sociales.

La fiesta se extendió hasta la madrugada
“Este fin de semana celebramos en la quinta el casamiento de mi sobrino Rodrigo con Emily, en el mismo lugar y en la misma fecha en que se había casado su mamá, mi hermana Sandra, 35 años atrás. Fue una fiesta divina: el amor se sentía en el aire y terminamos bailando como locos hasta la madrugada.

En el jardín con muebles de caña y sombrillas. “La boda fue decorada con temática italiana. Queríamos algo diferente”, contó ella
La carpa con techo vidriado y un árbol en el centro
Emily lució un segundo vestido, de Natalia Antolín
La novia se divirtió con las damas de honor, antes del casamiento. “Recomiendo no saltearse la previa a tu boda con personas que te llenen el alma”, explicó
Sandra Macri, madre del novio y hermana de Mauricio Macri, celebró su fiesta de casamiento con Hugo Valladares en la quinta familiar, Los Abrojos, el 7 de marzo de 1992. A modo de homenaje, Rodrigo y Emilia organizaron su boda el mismo día y en el mismo lugar
Estoy seguro de que mi hermana disfrutó desde el cielo ver a su hijo tan feliz. Gracias, chicos, por dejarnos ser parte de un momento tan especial. Les deseo una vida llena de amor y felicidad”, publicó Mauricio Macri en Instagram.•

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Javier Salas
