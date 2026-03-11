Rodrigo Valladares Macri y Emily Lucius: el especial lugar donde celebraron su boda y la emotiva fecha que eligieron

Un año después de haberse comprometido en Nueva York, el hijo de Sandra Macri y la influencer se casaron en una fabulosa fiesta para 350 invitados
Fue una boda soñada. Bajo un atardecer dorado y en un inmenso jardín decorado con flores blancas y amarillas, Rodrigo Valladares Macri (36) y Emily Lucius (31) dieron el “sí, quiero” después de tres años de relación. Luego de haberse comprometido en su último viaje a Nueva York y de haber pasado por el Registro Civil el 21 de febrero, la pareja celebró el 7 de marzo su gran historia de amor con una fabulosa fiesta en la quinta “Los Abrojos”, propiedad del tío del novio, Mauricio Macri.
Más de trescientos cincuenta invitados dijeron presente en el gran día. Además de los tíos del novio, Mauricio y Gianfranco Macri, acompañaron a los recién casados Sofía “Jujuy” Jiménez, Cale Ruggeri y su marido, Nicolás Maccari; Oscar Ruggeri, Rocío Marengo y Eduardo Fort, Federico Bal y Mica Viciconte y Fabián Cubero, entre otros. “Bendecida y completamente feliz”, escribió la influencer a sus casi dos millones de seguidores. Para la ocasión, Emily eligió un diseño de Nevada Novias, con escote off shoulder con bordados y detalles de perlas, mientras que Rodrigo apostó al traje azul marino con corbata haciendo juego.
“La vida me premió con el mejor”, dijo emocionada la novia, quien también recibió el apoyo incondicional de su hermana, la actriz Belu Lucius, y de sus padres, Miguel Ángel Lucius y Silvia Kairuz. “Todo fue mágico, pero hubo tres momentos del casamiento que siempre voy a llevar en mi corazón. El primero fue cuando papá me vio por primera vez, soñé con eso toda mi vida y fue completamente emocionante.
El segundo, cuando nos vimos de cerca con mi amorcito… ¡me temblaba el cuerpo! Y el tercero, cuando dije mis votos y vi a todas esas personas que adoro y con las que compartí este amor único”, dijo Emi a ¡HOLA! Argentina.
UN LUGAR MUY ESPECIAL
El lugar y la fecha elegida de la ceremonia no fue casual. Guarda un emotivo significado para Rodrigo Valladares Macri. Es que, en esa quinta, 35 años atrás celebraron también su casamiento sus padres, Hugo Valladares y Sandra Macri, quien murió en 2014 a los 53 años. Y también fue especial para el ex mandatario argentino, quien no dudó en compartir sus sentimientos en las redes sociales.
“Este fin de semana celebramos en la quinta el casamiento de mi sobrino Rodrigo con Emily, en el mismo lugar y en la misma fecha en que se había casado su mamá, mi hermana Sandra, 35 años atrás. Fue una fiesta divina: el amor se sentía en el aire y terminamos bailando como locos hasta la madrugada.
Estoy seguro de que mi hermana disfrutó desde el cielo ver a su hijo tan feliz. Gracias, chicos, por dejarnos ser parte de un momento tan especial. Les deseo una vida llena de amor y felicidad”, publicó Mauricio Macri en Instagram.•
