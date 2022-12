Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon: las idas y vueltas de un romance alejado de las cámaras

escuchar

Emmanuel Horvilleur entró por primera vez a un estudio de grabación cuando tenía trece años y, tres años más tarde, lanzaba su primer disco con la banda Illya Kuryaki and the Valderramas.

A partir de ese momento, su carrera creció a pasos agigantados y hoy en día ya lleva varias décadas convertido en uno de los nombres más populares de la movida musical nacional. No obstante, su vida privada siempre fue permaneció en un estricto bajo perfil y su vínculo con Evangelina Bourbon no fue la excepción. Pero, ¿cómo empezó el romance de la pareja que, en las últimas horas, anunció que están a la espera de su primer hijo juntos?

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon se conocieron en el 2014 instagram @evanbourbon

En el 2014, Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon eran simples compañeros de trabajo. Él continuaba con su dupla con Dante Spinetta mientras ella construía su carrera como bailarina cuando sus caminos se cruzaron: desde la banda la convocaron para que coreografiara y bailara en sus shows. Durante las largas horas de trabajo nació una química indiscutible y al poco tiempo, blanquearon su relación ante el público.

Así estuvieron durante dos años. En el 2016, sin dar demasiadas explicaciones ni protagonizar grandes peleas mediáticas, decidieron seguir sus caminos por separado. Nunca trascendió el verdadero motivo del final de su relación, pero podría deducirse que ambos necesitaban enfocarse en sus respectivas carreras.

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon estuvieron tres años separados instagram @evanbourbon

Tras su separación, Horvilleur editó el álbum L.H.O.N. junto a Dante Spinetta y continuó creciendo como solista, mientras Bourbon debutó en el Bailando por un sueño en el 2018 y formó parte de la obra Sugar, en donde compartió escenario con Griselda Siciliani, quien actualmente es su amiga.

Aunque a ella no se le conoció otra pareja, en el 2017 al intérprete de “Abarajame” se lo vinculó con Magui Bravi. Se cruzaron en varios eventos, comenzaron a intercambiar Me Gusta y mensajes por Instagram y empezaron a salir. Esto no duró demasiado y, a pesar de que fuentes cercanas al músico aseguraron en su momento que él estaba perdidamente enamorado de la joven actriz, la relación se diluyó en poco tiempo.

Evangelina Bourbon blanqueó la reconciliación con Emmanuel Horvilleur en el 2019

Finalmente, el 15 de febrero del 2019 -un día después de San Valentín-, la bailarina generó una gran sorpresa al subir una romántica postal desde las playas de Brasil, en donde se encontraba junto a su exnovio. “Caminemos”, escribió en el epígrafe del posteo.

Con esa simple foto, dio a conocer que, reencontrados, se habían animado a darle una segunda oportunidad al amor. Tres años después y con una relación más que establecida, volvieron a usar las redes sociales como medio para dar una inesperada noticia: están a la espera de su primer hijo juntos.

El anuncio llegó con una publicación en medio de los festejos del triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los dos vestidos con la camiseta argentina y parados en la calle con la fiesta popular de fondo, posaron -ella mostrando una abultada panza de embarazada y él con una enorme sonrisa- para dar a conocer la feliz noticia.

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon compartieron un inesperada noticia en medio de los festejos del Mundial

“Pancita Argentina”, escribió el integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas junto a la postal. La publicación superó los 30 mil likes (o “me gusta”) y recibió cientos de comentarios de fans, familiares y colegas que se alegraron por el anuncio. Entre ellos, se destacaron las dedicatorias de celebridades como Griselda Siciliani, Juanes, Dante Spinetta, Migue Granados, Hilda Lizarazu, Juana Repetto, Calu Rivero y el infaltable comentario de Celeste Cid, su expareja y madre de su hijo mayor, André.

