Emmy 2024: la lista de los principales nominados

Entre estrellas conocidas, nuevos talentos y algunas sorpresas, los premios de la Academia de televisión norteamericana que se entregarán el próximo 15 de septiembre celebrarán a las series que gracias a los servicios de streaming se ven en todo el mundo -casi-, al mismo tiempo. Con el anuncio de hoy, se confirmó el dominio de Netflix como el líder entre las plataformas; que los votantes tienen a un par de ficciones de Disney+, El Oso y Shogun, como sus favoritas, y que la carrera por la estatuilla dorada recién empieza. Todo puede ocurrir en las próximas semanas teniendo en cuenta que las nominaciones sorprendieron a muchos expertos que habían dado por terminado el reinado de The Crown y se encontraron con que la serie de Netflix cosechó 18 candidaturas, las ficciones debutantes Fallout y Mr. and Mrs. Smith y The Morning Show sumaron 16 nominaciones cada una y que para su cuarta temporada Only Murders in the Building, quedó debajo de la marca de El Oso solo por dos menciones. Y Bebé reno, la comentada ficción de Netflix, se quedó algo corta en la contienda por la mejor miniserie o serie de antología: sus rivales True Detective: Tierra nocturna, Fargo y Ripley, consiguieron más nominaciones que ella.

COMEDIA

Mejor serie

Abbott Elementary (Disney+)

(Disney+) El Oso (Disney+)

(Disney+) Curb your Enthusiasm (Max)

(Max) Hacks (Max)

(Max) Only Murders in the Building (Disney+)

(Disney+) Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (Disney+)

(Disney+) What We Do in the Shadows (Disney+)

Mejor actriz principal

Quinta Brunson ( Abbott Elementary )

) Ayo Edebiri ( El Oso )

) Selena Gomez (Only Murder in the Building)

Maya Rudolph ( Loot )

) Jean Smart ( Hacks )

) Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actriz de reparto

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (El Oso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murder in the Building)

Mejor actor principal

Matt Berry ( What We Do in the Shadows )

) Larry David ( Curb your Enthusiasm )

) Steve Martin ( Only murder in the building )

) Martin Short ( Only murder in the building )

) Jeremy Allen White (El Oso)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor actor de reparto

Lionel Boyce (El Oso)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Paul Rudd (Only Murder in the Building)

Tyler James Williams ( Abbott Elementary )

) Bowen Yang (Saturday Night Live)

DRAMA

Mejor serie

The Crown (Netflix)

(Netflix) Fallout (Prime Video)

(Prime Video) La edad dorada (Max)

(Max) The Morning Show (Apple TV+)

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

(Prime Video) Shogun (Disney+)

(Disney+) Slow Horses (Apple TV+)

El problema de los 3 cuerpos (Netflix)

Mejor actriz principal

Jennifer Aniston ( The Morning Show’)

Carrie Coon ( La edad dorada )

) Maya Erskine ( Mr. & Mrs. Smith )

) Anna Sawai ( Shogun)

Imelda Staunton ( The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actriz de reparto

Christine Baranski ( La edad dorada)

Nicole Beharie ( The Morning Show)

Elizabeth Debicki ( The Crown)

Greta Lee ( The Morning Show )

) Lesley Manville (The Crown)

Karen Pitman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor actor principal

Idris Elba (Secuestro aéreo)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman ( Slow Horses )

) Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Mejor actor de reparto

Tadanobu Asano ( Shogun )

) Billy Crudup ( The Morning Show )

) Mark Duplass ( The Morning Show )

) Jon Hamm ( The Morning Show )

) Takehiro Hira ( Shogun )

) Jack Lowden ( Slow Horses )

) Jonathan Pryce (The Crown)

MINISERIES y TELEFILMS

Mejor miniserie

Bebé reno (Netflix)

(Netflix) Fargo (DirectvGo)

(DirectvGo) Lecciones de química (Appke TV+)

(Appke TV+) Ripley (Netflix)

(Netflix) True Detective: Tierra nocturna (Max)

Mejor actriz principal

Jodie Foster ( True Detective: Tierra nocturna )

) Brie Larson ( Lecciones de química)

Juno Temple (Fargo)

Sofía Vergara ( Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Mejor actriz de reparto

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Bajo el puente)

Jessica Gunning (Bebé reno)

Aja Naomi King (Lecciones con química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Bebé reno)

Kali Reis (True Detective: Tierra nocturna)

Mejor actor principal

Matt Bomer ( Compañeros de viaje )

) Richard Gadd ( Bebé reno )

) Jon Hamm ( Fargo )

) Tom Hollander ( Feud: Capote vs. The Swans )

) Andrew Scott (Ripley)

Mejor actor de reparto

Jonathan Bailey ( Compañeros de viaje )

) Robert Downey Jr. (El simpatizante)

Tom Goodman-Hill (Bebé reno)

John Hawkes ( True Detective: Tierra nocturna )

) Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman ( Lecciones de química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Telefilm

Mr. Monk Last Case

Quiz Lady (Disney+)

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Video)

(Prime Video) La gran exclusiva (Netflix)

(Netflix) Sin glasear (Netflix)

