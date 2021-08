Empezaron los Premios Hugo al teatro musical: Kinky Boots arrasa con los galardones

Pasadas las 20 subió al escenario del teatro Astral el director y autor Pablo Gorlero para darle inicio a la edición número 11 de los Premios Hugo al teatro musical.

Una ceremonia especial, ante todo, porque finalmente llegó, luego de un año de incertidumbres infinitas. “Será mitad en vivo, mitad grabada”, aclaró Gorlero en el inicio. Pero en un teatro, y no es poca cosa. De gala, con todos los protocolos que incluyen una platea no tan numerosa por su aforo restringido. “Es casi un milagro que estemos reunidos, pero con la responsabilidad de la distancia social”, agregó el también periodista de LA NACION. “Pido disculpas por cambiarles el alcohol del brindis por alcohol en gel”.

El otro creador de los premios, Ricky Pashkus, se encuentra a miles de kilómetros de distancia, en Madrid. Pero para no perderse la ceremonia dejó un video grabado. “Hemos mantenido nuestra vida poética cada día porque de eso no podemos zafar”, señaló en su discurso. Los Premios Hugo siguen cumpliendo su objetivo, dice: “estimular la acción y todo lo que pueda hacerse para la inserción laboral y las mejoras de las condiciones para que se desarrolle el teatro musical”, en este caso en particular.

Tras las palabras de los dos responsables de este galardón entraron a escena los anfitriones de la ceremonia: Laurita Fernández y Diego Reinhold. “Somos como menos, ¿no?” dijo Reinhold y Fernández aclaró que solo están presentes en el teatro Astral los nominados. Y con la frescura que la caracteriza presentó el primer cuadro filmado de la noche. Con Alejandro Paker, Laura Esquivel, Julián Pucheta, Marisol Otero, Julia Zenko, entre otros artistas, con dirección de Pablo Gorlero y de Gonzalo Castagnino y dirección musical de Juan Ignacio López. Ellos gritan en la calle “que cientos de hormigas mueven la montaña unidas, fuerzan más”. Y así entran al teatro y dejan claro una vez más que lo colectivo, ese fenómeno teatral indiscutido, es la salida más auspiciosa para cualquier situación.

“Todos hisopados y negativos” agregan los anfitriones cuando vuelven. Y así empieza la primera terna: arreglos musicales. Y la dupla Marconi y Cuacci por Aquí cantó Gardel fue la ganadora de la terna.

Mejor diseño de escenografía original es el segundo premio en entregarse y el ganador es Jorge Ferrari por Kinky Boots. Luego llegan los Mejores arreglos vocales, que nuevamente consagran a Kinky Boots de la mano de Matías Ibarra. ¿Será la gran ganadora de la noche? Muy probablemente, ya que se trata del musical éxito de la Calle Corrientes. Con los protagónicos de Martín Bossi y Fer Dente y dirección general de Ricky Pashkus. Con libro de Harvey Fierstein, música y canciones de Cyndi Lauper, el musical está basado en el film de Miramax, Kinky Boots –escrito por Geoff & Tim Firth con versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, y letra de canciones en español a cargo de Marcelo Kotliar.

Enrique Avogadro, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se sumó luego para ponderar el trabajo de la Asociación Civil Premio Hugo que hace posible la ceremonia. “Pasará la pandemia y quedarán los artistas”, señaló el ministro.

Roberto Peloni, Claribel Medina, Julieta Nahir Calvo, Facundo Arana y Graciela Alfano, presentaron las primeras ternas desde sus casas. La noche será recordada como registro de un momento extraordinario. Y también los habituales premios especiales a la trayectoria son distintos porque para esta edición se decidió entregarlos directamente en las casas de los reconocidos. El primero: Rubén Cuello, quien recibió previamente la visita de Ricky Pashkus.

La noche siguió con Mejor diseño de luces original y el ganador fue Gaspar Potocnik, un premio más para Kinky Boots. Luego, el premio a Mejor ensamble, y el ganador es... sí, Nicolás Villalba por Kinky Boots. No lo sube a buscar él, en su nombre sube Fer Ibarra, integrante del ensamble. Él aprovecha los segundos para dejar planteada la pregunta sobre qué pasaría si no hubiera separación de género en las nominaciones. “No tengo ni idea cómo sería pero es para pensar”.

El nuevo galardón para la obra que protagoniza Martín Bossi correspondió a Mejor adaptación de libro y letras, que quedó en manos de Fernando Masllorens, Federico González Del Pino y Marcelo Kotliar.

Luego, desde la pantalla grande pudo verse el segundo cuadro de la noche: Happyland, con Alejandra Radano, Carlos Casella y Josefina Sclaglione. Para coronar el primer tramo de la entrega, llegó instantes después un premio esperado: Mejor producción integral. El galardón fue para... Adivinaron: Kinky Boots.