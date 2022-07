Empezó la “reinvención” de James Bond pero habrá que esperar al menos dos años para verlo en cine

“Estamos reinventando a James Bond y eso lleva tiempo. Diría que nos faltan al menos dos años para empezar a filmar la próxima película” , sentenció en Londres Barbara Broccoli, la verdadera dueña de la marca Bond y la única persona (junto con su hermano Michael G. Wilson) en condiciones de decidir el destino del agente secreto más famoso de la historia.

El anuncio se produjo durante una comida realizada en el exclusivo salón del Hotel Claridge, en la capital del Reino Unido. Un lugar que tranquilamente hubiese sido elegido como escenario de alguna de las películas de 007, envuelto en el glamour y la sofisticación de los ricos y famosos. Allí, frente a un selecto auditorio de 150 invitados, Broccoli reveló que la búsqueda del séptimo rostro de James Bond en el cine todavía no empezó.

“Nadie está todavía en carrera” para ocupar el lugar que dejó vacante Daniel Craig , señaló Broccoli. “Estamos tratando de encontrarle la vuelta al asunto y evaluando hacia dónde vamos a llevar a Bond de aquí en adelante. Todavía no tenemos un guion para la próxima película y no podemos pensar en uno hasta que decidamos cómo abordar la próxima película, porque en realidad todo se trata de la reinvención de Bond”, señaló la productora.

Daniel Craig en la premiere mundial de Sin tiempo para morir, en septiembre de 2021, parece meditar sobre el futuro del personaje TOLGA AKMEN - AFP

El estreno en 2021 de Sin tiempo para morir (No Time to Die), la película número 25 de James Bond, no solo marcó la despedida de Craig después de cinco apariciones. El muy comentado final de esa película también inauguró una nueva etapa, abierta como nunca en seis décadas de historia en la pantalla con vistas a la reconfiguración completa del personaje y un futuro que podría alterar por completo la identidad que le conocimos hasta ahora. Otros, en cambio, defienden el perfil tradicional y creen que hacia adelante no cambiará demasiado.

La incógnita quedó planteada durante la velada londinense por Ralph Fiennes y Naomie Harris, figuras centrales del elenco de personajes estables que acompañó a Bond en sus últimas aventuras. “Naomie y yo somos las únicas personas en condiciones de arreglar lo que pasó con Bond en su última aventura. Encuéntrenlo y lo entrenaremos ”, dijo Fiennes antes de entregarle a Broccoli y a Wilson sendas becas del British Film Institute, entidad que organizó el agasajo al dúo.

Fiennes y Harris aparecieron en las tres películas más recientes de 007, Operación Skyfall (2012), Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021), interpretando respectivamente a M (el jefe de Bond) y a su secretaria, Miss Moneypenny.

Ralph Fiennes, Naomie Harris y Rory Kinnear en una escena de la exitosa aventura número 25 de Bond, Sin tiempo para morir

No es la primera vez que Broccoli y Wilson se ven obligados a responder una pregunta decisiva que a lo largo de los años siempre despertó por un tiempo la atención global: ¿quién será el próximo James Bond? Para anunciar la llegada del por entonces casi desconocido Craig como sustituto de Pierce Brosnan se tomaron casi tres años.

Otro día para morir (Die Another Day), la despedida de Brosnan, se estrenó en 2002 y el nombre de Craig se anunció oficialmente a comienzos de 2005. Un año y medio después se conoció Casino Royale, su aplaudido debut como 007.

Las exigencias de producción y marketing que tienen las películas de James Bond son mayores con cada nueva aventura y no hacen más que ampliar la brecha temporal que se plantea entre una película y la siguiente. Cuando empezó la historia en la década de 1960, con Albert R. Broccoli (el padre de Barbara) y Harry Saltzman como productores, las películas de James Bond protagonizadas por Sean Connery se estrenaban con intervalos de apenas un año, a lo sumo dos.

Idris Elba y Henry Cavill, dos nombres que suenan desde hace tiempo como posibles dueños del futuro de James Bond en el cine BBC/WARNER

En la siguiente etapa de Bond, personificado por Roger Moore entre 1973 y 1985 , también hubo una separación de dos años, en promedio, entre el lanzamiento de una película y la siguiente. La misma tendencia se mantuvo con las dos apariciones del siguiente Bond, Timothy Dalton, hasta que el fracaso de la última, Licencia para matar (Licence to Kill, 1989) estuvo a punto de cerrar para siempre la historia del personaje en el cine.

Pasaron seis años hasta que Pierce Brosnan encabezó una verdadera resurrección de 007, cuyas aventuras en el cine retomaron desde allí el ritmo de lanzamientos de sus antecesores. Al final de esa etapa y durante toda la etapa protagonizada por Craig esa tendencia se fue ampliando a un lapso de entre tres y cuatro años. La separación más amplia entre un estreno y otro (Spectre en 2015 y Sin tiempo para morir en 2021) se explica más que nada por la aparición del Covid y la decisión de EON de sostener el estreno en los cines y aguardar hasta la reapertura de las salas , cerradas en todo el mundo durante el prolongado pico de la pandemia.

Barbara Broccoli, la dueña de la marca Bond y la responsable de las grandes decisiones sobre el futuro del personaje

Ahora les toca a Broccoli y Wilson resolver un acertijo que desvela a los fans desde que Craig anunció su voluntad de alejarse luego de cinco películas. Desde entonces, la danza de nombres es constante e inagotable. Entre los múltiples candidatos que suenan todo el tiempo aparecen Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Clive Owen, Michael Fassbender , Dan Stevens, Aidan Turner, René-Jean Page, Cillian Murphy, Sam Heughan, Jack Lowden, Richard Madden y John Boyega.

La anunciada “reinvención” completa de Bond que acaba de anunciar Broccoli abre puertas inimaginables sobre el futuro rostro del personaje (¿podría acaso ser más de uno?), pero lo único que la productora y dueña de la marca había dejado en claro, y nunca corrigió, es que, pase lo que pase, el personaje siempre será un hombre.

Pierce Brosnan, el actor que marcó una suerte de "resurrección" del personaje Getty Images

“Cuando uno imagina a Bond lo hace como una persona del Reino Unido o de la Mancomunidad británica, que es un lugar muy diverso. Puede ser por lo tanto de cualquier color que quieran, pero a mí no me resulta interesante agarrar un personaje masculino y poner a una mujer a representarlo . Creo que nosotras estamos para más que eso y tenemos que trabajar para crear nuevos personajes femeninos fuertes que podamos representar”, había señalado Broccoli a comienzos de 2020.

Entre los asistentes a la gala en honor a Broccoli y Wilson, cuyos detalles fueron revelados por el portal Deadline, aparecen los actores Joely Richardson, Kate Mara y Jamie Bell (también mencionado alguna vez como aspirante a ocupar el papel de 007), los directores Paul Feig, Edgar Wright, Terry Gilliam y Hugh Hudson, y los productores Jeremy Thomas, Eric Fellner y Michael Rose, junto a otras personalidades invitadas por haber trabajado en distintos momentos en proyectos relacionados con la historia fílmica de Bond, entre ellos la actriz Maryam D’Abo, el guionista Robert Wade y el director Marc Forster (Quantum of Solace).