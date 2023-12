escuchar

El próximo domingo 10 de diciembre, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, asumirá como presidente de la Nación y una de las dudas en el ámbito del espectáculo es cuál va a ser el rol de su pareja, Fátima Flórez, con la que confirmó su relación a mitad de este año. Desde LAM (América TV) se refirieron a cómo se mostrará la actriz durante el tan esperado acto protocolar.

Este jueves por la noche, Ángel de Brito se refirió a la actriz de teatro, reconocida por sus imitaciones de diversas figuras del espectáculo y de la política, y expresó su preocupación por lo que le deparará este domingo, cuando se lleve adelante el traspaso de mando. El mismo contará con la asistencia de líderes internacionales, discursos, actos protocolares y una gran cantidad de personas que irán a apoyar al presidente electo.

Sin embargo, una de las dudas en todo este cronograma de actividades, que comenzará por la mañana, es cómo aparecerá la actual pareja del presidente electo, Fátima Flórez. “A mí me pasan que Fátima va a estar muy tironeada entre la importancia del rol que tiene ser la mujer del presidente y su carrera artística. Está en un momento fabuloso y no por Milei, porque no le debe nada a la política, se lo debe todo a su talento. La gente la eligió”, señaló de Brito y luego añadió: “Pero hoy le tocan todas las internas y comentarios. Y hay mucho misterio con respecto a este rol”.

En el programa mostraron un tape con distintas declaraciones acerca de lo que ocurrirá con la actriz durante el mandato del líder libertario y, tras este, Maite Peñoñori revelo todo lo que sabe sobre cómo se vive hoy la organización del acto presidencial. “Ahora hay una interna muy fuerte y sin resolución en torno a qué va a pasar el domingo”, introdujo la periodista y manifestó: “Qué aparición pública va a tener Fátima con Milei y cómo se va a ver. Lo que me dicen es que Karina quiere ser la primera dama del Gobierno de Milei y el domingo es el día para dar esa primera imagen”.

Además, dio más precisiones sobre la asunción de Javier Milei y el rol de la actriz. “Ya está armado el recorrido que va a hacer y una opción es que Fátima esté en una parte del recorrido y que luego lo esté esperando, pero el poder fuerte en decisiones internas lo tiene Karina. Es palabra autorizada para tomar todas las decisiones”, explicó.

Luego, la panelista leyó un mensaje que recibió del entorno encargado de organizar la asunción del presidente electo.“Están buscando la manera de contemplarlas a las dos, pero todavía no encontraron la forma”, concluyó.

Para el grueso de las actividades que se llevarán a cabo el próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, todavía restan ultimar algunos detalles como este, pero sin lugar a dudas, la exposición de Javier Milei en su primer día como presidente, será histórica y recorrerá el mundo entero.