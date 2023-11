escuchar

Fátima Florez no pierde oportunidad para festejar su relación con Javier Milei. Luego de los rumores de su presunta separación antes del balotaje del 19 de noviembre, la pareja consolidó aún más el romance y para despejar esas dudas, la futura primera dama dejó en claro que prevalece el amor con un curioso detalle. En el marco del Día del Mate, desde las redes sociales sorprendió a sus seguidores con el suyo... y se trató de uno con el rostro del presidente electo.

El vínculo entre Milei y Florez nació a mitad de este 2023, antes de las PASO. Luego de una ruptura angustiante con Norberto Marcos, la imitadora dio un constante apoyo al líder de La Libertad Avanza mediante sus redes. En una primera oportunidad, publicó un reel en referencia a los huevos de gallinas libres y mencionó la típica frase del presidente electo: “Viva la libertad carajo”.

Ahora, en una Storie de Instagram, grabó el nuevo mate que compró y escribió: “Feliz día del mate”. Acto seguido, mencionó a su novio. Más tarde, desde la cuenta del presidente electo, se reposteó ese video, pero sin agregar otro contenido.

De este modo, Fátima se sumó a la serie de argentinos que también hablaron o hicieron referencia al mate en sus respectivos perfiles. Por su parte, en las redes los usuarios no tardaron en reaccionar y dejaron mensajes como: “Es una mezcla de Ken y Milei. Mucha información en una sola foto”; “Pensé que era Guido Süller”; “Mis ojos solo vieron una cosa. La silla de atrás me destruye la vista junto al mantel” y “Se parece a Mauricio Macri y no a Milei”.

¿Por qué se celebra el día del mate este jueves 30 de noviembre?

En 2013 se promulgó la ley que designó al 30 de noviembre como el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo Andrés Guacurari y Artigas, quien incentivó la producción y comercializó por primera vez la yerba mate por todo el territorio.

La yerba mate se consideró un objeto de culto para los guaraníes, que en durante la época precolombina habitaron los actuales territorios de la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Según indicó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, para la comunidad originaria “el árbol de la yerba es el árbol por excelencia, es un regalo de los dioses”.

Día Nacional del mate en Argentina Pixabay

A su llegada, los conquistadores españoles quedaron encantados con esta bebida que rápidamente adaptaron a su vida cotidiana y se convirtió en un emblema característico del gaucho argentino. Gracias a los jesuitas, que expandieron el cultivo en el norte de la Argentina y el sur de Paraguay y Brasil, su consumo se popularizó en el Virreinato del Río de la Plata y más tarde en las jóvenes naciones.

Por su parte, Andrés Guacurari y Artigas, conocido también como Comandante Andresito, pasó a ser uno de los caudillos federales del norte argentino. Entre 1815 y 1819 gobernó Misiones, territorio en el que fomentó la producción, distribución y el consumo de yerba mate. Con los años venideros, la comercialización se volvió una realidad debido a su trabajo exhaustivo por llevarlo fuera de las fronteras.