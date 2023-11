escuchar

Tras el resultado electoral del domingo 19 de noviembre, en donde Javier Milei de La Libertad Avanza superó al candidato Sergio Massa de Unión por la Patria, en su carrera por la presidencia, su novia Fátima Florez se mostró muy unida al presidente electo durante los festejos y en los días posteriores. Este voto de confianza y buen ánimo consolidó aún más la relación de ambos y según Pitty, la numeróloga, auguró la llegada de un nuevo integrante a la pareja.

Como es costumbre, luego de hechos importantes que tienen un impacto significativo en la sociedad, como lo es el caso de las elecciones 2023, los vaticinios de la especialista ganaron terreno en las redes sociales y los medios, en donde se atrevió a avizorar un futuro lleno de sorpresas para la imitadora.

Al comienzo de esta semana, Fátima confirmó que continuaría con sus responsabilidades laborales, en especial con la temporada teatral de verano que preparó con antelación, por lo que se negó a abandonar en primera medida su pasión. No obstante, en diálogo con LAM (América) y en el marco de conocer cómo será la gestión del nuevo gobierno en base a los números, Pitty utilizó su conocimiento y predijo grandes cambios en la vida de Florez junto a Milei, los cuales comenzarían a partir del mes próximo.

“No la veo haciendo teatro. La veo haciendo cositas, una, dos o tres cositas y chau. Por un tiempo creo que lo abandona, sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”, señaló.

Al mismo tiempo, Ana Rosenfeld deslizó que habló en privado con la humorista acerca del nuevo rol de primera dama y cómo haría para lidiar con el trabajo. Según indicó, los días libres en el teatro, “viajaría a Chapadmalal” -la residencia presidencial que se ubica en la costa bonaerense- con el motivo de reunirse allí con Javier Milei. Sin embargo, indicó que todo quedó en un supuesto.

Además, no descartó la llegada de un embarazo para consolidar el amor entre los dos: “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”.

Cabe recordar que el lunes por la mañana, en diálogo con Socios del Espectáculo (América) la capocómica se refirió a su permanencia en el teatro y reafirmó su continuidad. Lo cierto es que más allá de su intención, al tratarse de un personaje tan cercano al presidente electo, la seguridad será una cuestión a tener en cuenta.

“Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer como hago siempre los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió prácticamente de manera unánime”, especuló Fátima convencida de su proyecto y subrayó: “Sí, se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”.