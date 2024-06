El fuerte mensaje que publicó Cande Tinelli contra quienes critican su cuerpo: “Perdón por no tener carne”

Escuchar

Si algo quedó demostrado a lo largo de los años es que Candelaria Tinelli no tiene inconvenientes en decir en voz alta lo que piensa y lo que siente. A diferencia de sus hermanos, tiene un perfil más público y no duda en salir a hablar si así lo considera. En varias oportunidades, recibió críticas en las redes sociales por sus cirugías estéticas, sus tatuajes y su forma de vestir. Ella, lejos DE ignorarlas, respondió y repudió a aquellos que comentan sobre cuerpos ajenos.

Ahora, volvió a ser cuestionada por su físico y no se quedó callada. En las últimas horas, compartió en sus stories de Instagram algunos de los comentarios que recibió e hizo un fuerte descargo, donde contó lo mucho que sufrió por los mensajes donde la cuestionaban por su cuerpo. “Yo sé cómo estoy y sé cómo elijo estar”, expresó.

Cande Tinelli se sinceró sobre lo mucho que supieron afectarle los comentarios sobre su cuerpo (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Recientemente, ‘Lelé' compartió con sus cuatro millones y medio de seguidores algunos de los comentarios que recibió en una de sus publicaciones. Uno de ellos decía: “Qué linda, tenés unos kilitos más”. En el otro, en tanto, se pudo leer: “Menos carne que Semana Santa. No mentira, sos hermosa”.

A partir de esto, Tinelli reflexionó: “Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas (cada uno las ve como quiere) no hay que hacerles caso ni hacerse cargo de lo que el otro ve o cree de mí”.

Cande Tinelli mostró los comentarios que suele recibir sobre su cuerpo y salió a responder (Foto: Instagram @candelariatinelli)

En esta misma línea, la hija de Marcelo Tinelli reparó: “Yo sé cómo estoy. Yo sé cómo elijo estar. Yo sé que estoy sana. Yo sola sé que estos comentarios no me representan”. También expresó que esperar que las personas no opinen sobre cuerpos ajenos es “prácticamente imposible”. “Así que tenemos que estar muy en eje y seguros con nosotros mismos para que esto nos resbale; y entender también que somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”, sostuvo.

Acto seguido, Candelaria publicó una foto que se tomó frente al espejo, donde se la pudo ver vestida con un top negro, unos pantalones negros y unas gotas. “En modo ketoda me voy a hacer lo que más amo en el mundo”, dijo y continuó: “Perdón por no tener carne, pero estar más rellenita. Y también por haberme arruinado el cuerpo de tatuajes y ser parecida a un alien. Perdón también por ser hija de alguien famoso y... bueno perdón por todo básicamente”. Además, explicó que esto era un resumen de lo que suele leer diariamente y aseguró que si seguía, podía estar “cinco horas” con el tema.

Fiel a su estilo, Tinelli respondió a quienes la critican en redes sociales (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Asimismo, compartió un video donde hizo una última reflexión personal frente a la cámara. “Capaz hay gente que me dice, ‘pero si no te importa no lo subas’. Tiene su punto, es verdad, pero, ¿por qué lo subo? Porque tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de un lado de creída, lo digo desde un lado bien”, explicó y afirmó su intención de usar su exposición para hacer esto público porque sabe que hay gente que la pasa mal por lo mismo. “Estuve semanas encerrada en mi cuarto a oscuras, vomitando cada cosa que comía, llorando, medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja y no quiero que esto le pase a la gente, porque me hace mal, no lo quiero permitir”, se sinceró.

Para finalizar, agregó un comentario adicional al video y fue tajante: “¿Entienden que perdí años de mi juventud por este tipo de comentarios o cosas que me decían? No me los devuelve nadie. Entonces no sean tan bolu**s como fui yo”.

