El mal momento de Sabrina Rojas en el departamento de Luciano Castro: quedó encerrada y llegó tarde a su programa

Esta semana, Sabrina Rojas tuvo una noche accidentada y llegó tarde a Pasó en América (América), ciclo que se emite en vivo. Augusto ‘Tartu’ Tartúfali’ tuvo que hacerse cargo de la conducción solo y lo cierto es que la ausencia de su compañera llamó la atención de todo. Finalmente, la modelo llegó y si bien algo de lo que le sucedió se había explicado, contó cómo y por qué se quedó encerrada en el departamento de Luciano Castro, su expareja, y no pudo estar para el inicio del programa.

“Estoy solo... ¿Dónde está Sabrina? ¿Qué le pasó a María Sabrina Rojas?”, exclamó Tartu el miércoles al inicio de Pasó en América. La incertidumbre duró poco porque compartieron los videos y audios que envió su compañera. Las imágenes dieron cuenta que se quedó encerrada y tuvo problemas con la llave. Incluso en el afán de salir hasta rompió la manija de la puerta. “No llego. Ya estoy maquillada, casi peinada, pero no voy a llegar”, le mandó por mensaje de voz a su equipo.

Acto seguido, el conductor explicó en mayor detalle lo que pasó.”Sabrina mandó a hacer una copia de la llave. Como tiene un error de principiante, probó la llave nueva con la puerta cerrada”. Cabe mencionar que los cerrajeros recomiendan justamente hacer todo lo contrario, con la puerta abierta.

Unos minutos después, las cámaras captaron el momento en el que Sabrina ingresó apurada al estudio. “Me acaban de cobrar una fortuna por salir de mi casa”, dijo mientras corría acompañada por uno de los productores. Con la campera puesta y su bolso en mano, finalmente se reunió con su compañero.

Ya más tranquila explicó que efectivamente probó la llave nueva con la puerta cerrada. “No se hace señora. Tienen que aprender porque se ahorran las 50 lucas que me acaban de cobrar”, señaló. “¿Qué un cerrajero vale cuánto?”, le preguntó el conductor con una mezcla de sorpresa e indignación por el precio.

Así llegó Sabrina Rojas a su programa (Foto: Captura de TV / América)

La modelo contó que hasta que llegó el cerrajero aprovechó para maquillarse y arreglarse para estar lista para el programa. Sin embargo, abrir la puerta no fue tan sencillo. “Vino el cerrajero y me dijo que le pase la llave original por debajo de la puerta, pero no pasaba. La envolví en una toalla, la tiré y quedó arriba de un arbusto”, contó. Finalmente, le tiró una llave a la vecina de abajo y el cerrajero logró abrir la puerta. “Todavía no se lo pagué porque salí corriendo. Me dijo ‘tranquila, te mando todos los datos de la cuenta’. En un rato, cuando termina el programa te hago la transferencia”.

Pero, la historia no terminó ahí, puesto que se supo que en toda esta situación había otro involucrado. ¿Quién? Castro, su expareja y padre de sus hijos Esperanza y Fausto. Mientras Sabrina se fue a cambiar, en el programa pasaron un audio que les envió ella mientras estaba en su casa. ”No te quiero asustar todavía, estoy encerrada. Estoy en el departamento de Luciano y no puedo abrir la puerta, estoy encerrada. Hice una copia de la llave, la probé, no anduvo, la saqué y ahora no puedo abrir con la vieja”, se la escuchó decir.

Sabrina Rojas y Luciano Castro tuvieron dos hijos en común, Esperanza y Fausto Instagram:castrolucianook

Acto seguido y ya con su vestido rojo, Sabrina salió a aclarar la mención sobre su ex. “En el audio se escucha ‘estoy en el departamento de Luciano’. Todo el mundo sabe que yo hago base en la casa familiar y él en un departamento”, reparó. Como ese día le tocaba al actor quedarse con los niños, ella tuvo que pasar por allí. “Lo peor de todo es que Luciano no está ni enterado”, indicó.

En este sentido, explicó que hace unos días ella perdió la llave de la casa de su ex, por lo que quiso hacer una copia para remendar su error. Sin embargo, fue ahí cuando “se armó el lío”.

LA NACION