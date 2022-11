En medio de rumores de compromiso, Nicole Neumann fue a alentar a Urcera al autódromo

escuchar

El Turismo Nacional vivió una gran fiesta durante el fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires en la competencia que reunió 200 pilotos en pista. Una importante cantidad de invitados VIP se dijeron presente en el evento de la categoría que preside Emanuel Moriatis, quien estuvo acompañado de su pareja, Carolina Oltra; Manu Urcera estuvo acompañado de Nicole y Geraldine Neuman quienes siguieron todos sus pasos de cerca. También estuvieron Benito Fernández, Carolina Baldini, Nicolás Pottery, y Elena Fortabat.

Horas antes Nicole Neumann había hablado del romántico presente que vive junto a Urcera, con quien comparte viajes y momentos en familia, y aseguró que “el tema del compromiso está” pero aún espera la propuesta formal de casamiento.

“Proyectamos todo como familia y siempre estamos hablando de todos los temas”, expresó la modelo en entrevista con LAM (América) y se mostró entusiasmada con una posible celebración de su boda con el piloto de automovilismo.

Nicole y Manu Urcera se conocieron en marzo del año pasado y siempre se muestran muy románticos en las redes sociales con escenas de su vida cotidiana, como, por ejemplo, cuando la modelo lo acompaña a las carreras de Turismo Carretera.

En uno de los últimos viajes que hicieron juntos, se los vio en una joyería y por ese motivo el cronista de LAM le consultó a Neumann si habían comprado un anillo de casamiento. “Estábamos eligiendo regalos de cumple pero no compramos nada. Lo compró después, él solito”, respondió. Y agregó: “Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito”.

El diálogo siguió por la línea de un posible futuro casamiento entre Neumann y Urcera a lo que ella afirmó: “Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas”.

“Tiene que ser sorpresa”, dijo la expareja de Fabián Cubero sobre cómo sería para ella la propuesta ideal de matrimonio. “Lo que a mí me importa para la propuesta es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no tanto por lo visual”, aseguró la modelo.

Además, reveló que su novio habla con muchas personas sobre el casamiento y que es un tema presente para ellos, pero que aún no se lo propuso a ella formalmente. “Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿cómo estás para venir al casamiento?’”.

“Yo me hubiera imaginado en la torre de París, pero ya fuimos. Pero qué se yo, si estamos cerca...”, expresó la modelo en cuanto a uno de los lugares del mundo donde le gustaría que Manu Urcera le pida matrimonio. Sobre la futura boda, remarcó: “Prometo que habrá lugar con comida y bebida para la prensa”.

Otros famosos que dijeron presente en el Turismo Nacional

Fueron algunos de los que se acercaron a Boxes a saludar a los pilotos; Alejandra Maglietti, Tito Speranza, y los periodistas Emiliano Spinoza y Amalia Diaz Guiñazu por su parte se animaron a conocer el vértigo y la velocidad sobre los potentes autos de la Copa Abarth Argentina dando unas vueltas en el autódromo Todo en un marco de Fiesta donde la DJ Virginia Dacunha Cerro con un set de música inigualable

Los pilotos invitados abrieron la jornada que tuvo un atractivo enorme con la exhibición del Dallara – Chevrolet de Indycar que atiende el equipo argentino Juncos Hollinger Racing, el cual llevó a cabo el exitoso piloto Agustín Canapino con dos salidas y un simulacro de trabajo en boxes que hizo estallar las tribunas. Luego, vinieron las competencias del fin de semana comenzando la programación los pilotos titulares en donde ganaron Luciano González y Franco Vivian, antes de los titulares.

