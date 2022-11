Aseguran que Nicole Neumann se comprometió con Manu Urcera: “Proyectamos todo como familia y como pareja”

escuchar

El amor entre Nicole Neuman y Manuel Urcera atraviesa sus mejores momentos a tal punto de que ya se rumorea un próximo casamiento entre ambos. La pareja se mostró en reiteradas oportunidades disfrutando de diferentes puntos turísticos alrededor del mundo y, según la modelo, ahora está esperando la tan ansiada propuesta. En diálogo con LAM (América), ella se refirió a los últimos movimientos junto a su pareja.

El notero del LAM aseguró que vio una imagen en uno de los tantos viajes en la que se ve a la pareja en una joyería, sugiriendo que buscaban una alianza para su compromiso.

Nicole Neumann habló de su futuro amoroso en LAM (América)

El periodista le preguntó si llegó la propuesta de casamiento y Nicole respondió que no. “Estábamos viendo regalos de cumple, pero no vimos nada. Lo compró después él solito”, manifestó la modelo, quien aseguró que el objeto en cuestión es un reloj.

En ese momento, el notero le pidió que le muestre sus manos para ver si había algún anillo de compromiso, pero ella señaló que tenía uno que le regaló el año pasado. “Ese es el de compromiso y ahora se viene el del casamiento”, indicó el notero con una sonrisa y la mirada cómplice de la entrevistada.

“Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, señaló Nicole Neumann y se refirió a cómo sería la propuesta de casamiento ideal: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí”.

“Ya se está haciendo tan largo...”, indicó la modelo irónicamente. El notero le preguntó si esperaba algo al nivel de Roberto García-Moritán a Carolina “Pampita” Ardohain y ella indicó: “Lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente”.

“Yo me lo hubiera imaginado en la torre de París”, bromeó la modelo y agregó: “Pero ya fuimos, ya está”. Lo cierto es que hasta el momento la pareja no confirmó una fecha de casamiento, aunque ella dio a entender que ya se habló en reiteradas ocasiones de esta posibilidad: solo resta la romántica respuesta por parte de él.

Nicole Neumann salió a cenar con su novio Manuel Urcera en Italia y sin darse cuenta se metió en un casamiento

Nicole Neumann viajó hace dos meses a Italia, para acompañar a su novio, el piloto Manuel Urcera, quien iba a competir en el Gran Turismo Italiano. Además, la modelo aprovechó el viaje para reencontrarse con su hermana Geraldine Conti y compartió una serie de registros de su estadía en la Costa Amalfitana con su millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, lo insólito de sus vacaciones fue que, sin quererlo, en una de las noches terminó en la boda de una desconocida.

Las historias que compartió Nicole Neumann en su estadía en la Costa Amalfitana

“We are family” (Somos familia), escribió la modelo en el pie del carrusel de fotos, en la que se la ve junto a su pareja Urcera, su hermana Geraldine y su novio Jorge Otamendi con el puente del acantilado de la Costa Amalfitana de fondo. En las imágenes siguientes, que fueron tomadas desde el bote que alquilaron, se los ve sonrientes y disfrutando de una agradable tarde familiar en el caluroso clima de Europa. Lo más impresionante de sus registros fueron las arquitecturas de las casas y los edificios construidos al borde del mar.

Llegada la noche, la familia Neumann salió a disfrutar de exóticos tragos y de una cena de lujo al borde del mar. Lo que nunca supo la modelo es que, en un lugar así, terminaría en la boda de una desconocida. “Cuando caes a un casamiento cualquiera”, manifestó Nicole mientras enfocaba a la novia vestida de blanco y sonaba música bailable de fondo. Luego, se enfocó el rostro e hizo un gesto de sorprendida ante la inaudita situación. Por su parte, Geraldine también se refirió a la divertida anécdota: “Y de repente estamos en un casamiento... entra la novia”, manifestó la joven con una sonrisa, y de fondo se escucha: “Bailen con la novia, che”.

LA NACION