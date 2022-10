Nicole Neumann hizo una osada pose de yoga en Los 8 escalones del millón y protagonizó un incómodo momento

escuchar

Los 8 escalones del millón (eltrece) fue el escenario de múltiples momentos dignos de ser recordados. Cómicos cruces entre los participantes, complejas historias de vida, llantos, risas y, a su vez, eventuales incidentes. En la noche del jueves, fue Nicole Neumann quien protagonizó una llamativa escena cuando intentó replicar una pose de yoga al mismo tiempo que utilizaba un par de tacos de varios centímetros de altura.

Nicole Neumann hizo una osada pose de yoga en Los 8 escalones del millón

En la noche del jueves, Guido Kaczka le dio la bienvenida a una nueva ronda de participantes que se animaron a pararse frente a la multitudinaria audiencia con la esperanza de llevarse el abultado premio. Los encargados de poner a prueba sus conocimientos en diversas áreas que van desde moda hasta actualidad, fueron la capocómica Carmen Barbieri, el periodista deportivo Walter Nelson, la modelo Nicole Neumann, la cocinera Jimena Monteverde y el periodista Gabriel Levinas, quien ocupó el lugar del jurado especial.

Cada una de las celebridades, perteneciente a un rubro distinto, representó las consignas propias de sus profesiones e intereses personales. En el caso de la modelo, no solo se refirió a temáticas como moda y diseño, sino que también hizo preguntas vinculadas al veganismo, el bienestar general, el cuidado del medioambiente y de yoga.

Nicole Neumann presentó una consigna sobre yoga captura de video

Aunque la mamá de Sienna, Allegra e Indiana construyó su carrera como la cara de decenas de marcas, siempre utilizó la plataforma que creó al ser una figura pública para hablar sobre la importancia del ejercicio y la alimentación sana y de militar en defensa de los derechos de los animales.

Ya cerca del final del programa, cuando solo quedaban Matías y Laura -quienes luchaban cara a cara para ver quien recibiría el cheque del millón de pesos- dieron inicio a la ronda final de preguntas. Con los finalistas empatados, la consigna de Nicole se presentó como la oportunidad de acercarlos un paso más al premio.

A modo de introducción y al mismo tiempo que abandonaba su asiento, explicó: “Yo voy a hacer la postura y, cuando termino, me tienen que decir el nombre”. Tras dejar el micrófono apoyado en la mesa, expresó: “Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”.

Nicole Neumann hizo una osada pose de yoga captura de video

Ya realizada esa aclaración, se dispuso a realizar una compleja postura de yoga, la que se volvió aún más difícil debido al atuendo que la integrante del jurado llevaba puesto: un vestido corto pegado al cuerpo color amarillo brillante acompañado por un par de sandalias verdes de taco alto.

Parada sobre una sola pierna con la otra enroscada en el gemelo, estuvo a punto de perder el equilibrio y debió pegar un par de saltos en el lugar para no caerse. Sentada nuevamente, se justificó: “Muy difícil con tacos, hago lo que puedo. Quedé saltando como un terito”.

Martín y Laura llegaron a la final de Los 8 escalones del millón captura de video

A continuación, preguntó: “¿Cómo se llama esta pose? ¿Postura del águila, postura de la vela encendida, postura de la cuerda o postura del gato enojado?”. La correcta era la primera opción y, a pesar de que ninguno de los dos acertó, Matías terminó consagrándose como el ganador de la noche.

LA NACION