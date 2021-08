Roció Quiroz recordó el duro accidente de tránsito y la lucha de Eduardo, su pareja, que tiene que someterse a una nueva operación

A dos semanas del accidente de auto que protagonizó cuando viajaba de Chascomús a Buenos Aires con su marido Eduardo Etchepare y su hija Alma Mía, Roció Quiroz contó cómo están hoy los tres.

“Mi hija no tiene nada, por suerte, y yo me di un golpe en la cabeza pero estoy bien. El que está complicado es Edu, que lo operaron de la rodilla, y lo tienen que operar otra vez más y tiene mal el brazo, así que estamos luchándola”, detalló en A la tarde, en América.

“Fue algo muy horrible, es un milagro estar vivos y bien. Creo que alguien nos protegió desde el cielo. Fue feo, mi hija lloraba mucho y yo no podía levantarme. Me quedó miedo de ir a una ruta, de subirme a una camioneta. Todos los días pienso en cómo estamos vivos. Siento que es un renacer y hay que seguir dándole batalla a la vida ”.

Conmovida por la situación vivida, la cantante agregó: “Creo en Dios, en las personas que ya no están y nos cuidan desde el cielo, que son mis abuelos y el papá de Edu que falleció hace poco. El choque fue realmente muy fuerte, el bombazo de todo lo que nos venía pasando. Sentí esa protección. Hoy creo en la envidia porque sin molestar a nadie nos pasó de todo”.

Recordemos que el verano pasado Quiroz casi pierde su casa durante una tormenta, y en su anterior matrimonio sufrió violencia de género. “No fue nada fácil mi vida, pero siempre me levanté y en esta situación también. Mi hija me hizo renacer y lo único que me importa es que ella esté bien, que sonría. Pienso en seguir adelante por ella y por la familia, por los hijos de Edu y por él mismo, que es un gran compañero. La música me ayudó a salir de lo que estaba viviendo y, más allá de todo hay que seguir”.

Quiroz, que el año pasado fue parte de “Cantando 2020″, reveló que Marcelo Tinelli la llamó para ser parte de ShowMatch (”La academia”), “pero se me complica porque vivo lejos y mi hija es chiquita”, admitió.

LA NACION