“Todos te recordamos”: la emoción de Benjamín Vicuña al ver a su hijo Amancio cerca de una foto de Blanca

El 8 de septiembre de 2012, Benjamín Vicuña y Carolina ‘Pampita’ Ardohain vivieron el momento más difícil de sus vidas tras la muerte de su hija Blanca, de 6 años. Desde entonces, ambos la recuerdan con publicaciones en las redes sociales y ahora el actor emocionó a sus seguidores al compartir una foto que involucra a Amancio, el pequeño que tuvo con Eugenia ‘la China’ Suárez.

A pocas semanas de que se cumpla el décimo aniversario de la muerte de Blanca, Vicuña compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se ve al niño de espaldas señalar una foto de su hermana muy sonriente al lado de un caballo. “Por acá todos te recordamos. 8″, escribió a modo de descripción.

Benjamín compartió una tierna postal para homenajear a Blanca (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

El 15 de mayo, día en el que Blanca hubiese cumplido 16 años, Vicuña compartió un desgarrador posteo. “Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”, sostuvo.

El actor recordó a su hija con una sentida publicación en Instagram Instagram Benjamín Vicuña

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa. No puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte”, agregó en la emotiva publicación.

A modo de cierre, manifestó: “Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza”.

A casi 10 años de la muerte de Blanca Vicuña

Blanca Vicuña ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica Santiago de Chile el 20 de agosto de 2012, debido a una bacteria desconocida que contrajo durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México. El cuadro fue irreversible y le provocó una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica y posteriormente, la muerte.

La noticia tomó por sorpresa y conmocionó tanto a chilenos como a argentinos. Con otros tres hijos en común (Bautista, Benicio y Beltrán), tiempo después Pampita y Vicuña se separaron y rehicieron sus vidas. Ella se casó con Roberto García Moritán y tienen a Ana -que ya cumplió un año-, mientras que el actor estuvo en pareja 5 años con la China Suárez y juntos son padres de Magnolia y Amancio.

En 2021, con motivo de los 15 años que hubiese cumplido Blanca, la modelo organizó una reunión para homenajearla y allí estuvo presente su ex.

Pampita y Benjamín Vicuña se reunieron en 2021 para homenajear a su hija Blanca el día en que hubiese coumplido 15 años

En ese entonces, a través de la cuenta de Instagram de Guillermo Ardohain, hermano de la conductora, se conocieron algunas fotos del encuentro en el que hubo una suelta de globos y donde estuvieron presentes familiares y allegados muy cercanos.